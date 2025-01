Champions Hockey League live: ZSC Lions – Genf-Servette in Ticker und TV

Liveticker

ZSC kämpft um Heimrecht im CHL-Final – ärgern die Genfer die Lions noch?

Der Schweizer Meister ZSC Lions steht mit einem Bein im Final der Champions Hockey League. Nach dem 6:1 im Hinspiel in Genf sollte am heutigen Dienstagabend (20.15 Uhr) in der heimischen Arena nichts mehr anbrennen. Gegner im Final vom 18. Februar dürfte Färjestad sein, das sein Hinspiel gegen Sparta Prag ebenfalls auswärts 6:2 gewonnen hat.

Für die ZSC Lions geht es nicht alleine ums Weiterkommen. Mit einem weiteren positiven Resultat gegen Servette könnten sie sich auch das Heimrecht für den Final am 18. Februar sichern. Sie müssen dafür aus der Vorrunde und den K.o.-Runden mehr Punkte holen als der Finalgegner und liegen aktuell sowohl gegen Färjestad als auch gegen Sparta im Vorteil.

Das Rückspiel siehst du ab 20.15 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

