Ski Weltcup: Der Riesenslalom der Frauen von Sestriere im Liveticker

In acht Jahren droht schon die nächste Wüsten-WM: Was Saudi-Arabien von Katar gelernt hat

Marokko schürt bei der WM Euphorie in ganz Afrika und Arabien

Odermatt führt in Val d'Isère schon wieder klar – Meillard gut, Caviezel geschlagen

Lara Gut-Behrami will in Sestriere den Sieg von Killington bestätigen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Anne Hathaway flucht in neuem Werbespot mit Roger Federer auf Schweizerdeutsch

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

«Russland will mehr Waffen vom Iran kaufen» – USA drohen mit Sanktionen

«Was guckst du so, Dummkopf?» – Messi fährt nach Sieg Oranje-Star an

Bekannter US-Sportjournalist stirbt bei WM-Viertelfinale in Katar

«Ich wurde in Wimbledon abgewiesen» – Federer plaudert bei Trevor Noah aus dem Nähkästchen

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast – Teil II

Argentinien nach Spektakel-Sieg im Penaltyschiessen im Halbfinal

Drama, Drama, Drama, Baby! Argentinien steht an der WM in Katar im Halbfinal und trifft dort auf Kroatien. Gegen die Niederlande machten es Messi und Co. nach einer 2:0-Führung unnötig spannend.

Als Lionel Messi nach 73 Minuten einen Foulpenalty zum 2:0 verwandelte, schien Argentinien mit einem Bein im Halbfinal zu stehen. Zu souverän traten die Südamerikaner bis dahin auf, von den Oranje kam wenig. Superstar Messi hatte bereits vor der Pause magistral den Führungstreffer von Nahuel Molina eingeleitet.