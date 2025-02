Eishockey National League live: Alle Spiele der 51. Runde im Ticker

Liveticker

Hochspannung in der National League – der Kampf um die Playoffs im Liveticker

Noch zwei Runden sind in der National League zu spielen, bis die Playoffs beginnen. Dennoch ist noch einiges offen: Zwar stehen mit Lausanne, Zürich, Bern, Zug und Davos bereits fünf definitive Playoff-Teilnehmer fest, doch wird noch immer um das sechste direkte Ticket für die Viertelfinals gekämpft. Ausserdem streiten sich noch fünf Teams um drei Play-In-Plätze. Spannung ist in den beiden verbleibenden Runden, in denen jeweils alle 14 Teams gleichzeitig spielen, also garantiert.

Am heutigen Donnerstag kommt es ab 19.45 Uhr unter anderem zum Direktduell zweier Play-In-Anwärter. So empfängt der EHC Biel als Zehnter mit den SCL Tigers den Tabellenachten. Für den Neunten Ambri-Piotta geht es gegen Bern, der Elfte Servette empfängt Lugano und der Zwölftplatzierte SC Rapperswil-Jona reist nach Ajoie. Auch der Blick nach Lausanne, wo Fribourg zu Gast ist, und Kloten, das Zug empfängt, lohnt sich. So trennt Gottéron und die Klotener im Kampf um Platz 6 nur ein Punkt.

Alle Spiele kannst du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker verfolgen.

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

