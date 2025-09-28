wechselnd bewölkt14°
National League im Liveticker: Lausanne empfängt den SC Bern

Bleibt Lausanne erster Verfolger von Davos? Heute ist der zahnlose SCB zu Gast

28.09.2025, 13:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am frühen Sonntagnachmittag wird die neunte Runde der laufenden National-League-Saison komplettiert. Der Lausanne HC empfängt zuhause den SC Bern.
  • Mit einem Sieg nach 60 Minuten könnten die Waadtländer bis auf vier Punkte an Leader Davos herankommen.
  • Beim SC Bern wechselten sich Sieg und Niederlage zuletzt stets ab. Was zuletzt auffiel, war die schwach die Effizienz der Berner war. In den letzten fünf Spielen erzielte der SCB nur sieben Tore.
  • Das Spiel beginnt bereits um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Eismeister Zaugg
Das alltägliche Wunder – Mundart als Hockey-Amtssprache in der Schweiz
Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Wo wäre Zug ohne Genoni? In der Krise
