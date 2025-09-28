Bleibt Lausanne erster Verfolger von Davos? Heute ist der zahnlose SCB zu Gast
Das Wichtigste in Kürze:
- Am frühen Sonntagnachmittag wird die neunte Runde der laufenden National-League-Saison komplettiert. Der Lausanne HC empfängt zuhause den SC Bern.
- Mit einem Sieg nach 60 Minuten könnten die Waadtländer bis auf vier Punkte an Leader Davos herankommen.
- Beim SC Bern wechselten sich Sieg und Niederlage zuletzt stets ab. Was zuletzt auffiel, war die schwach die Effizienz der Berner war. In den letzten fünf Spielen erzielte der SCB nur sieben Tore.
- Das Spiel beginnt bereits um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
