Bulgarischer Meister zu Gast: Welches Gesicht zeigen die Young Boys gegen Ludogorez
- In der Ligaphase der Europa League spielen die Young Boys am Donnerstag gegen Ludogorez Rasgrad.
- Die Bulgaren sind wie die Berner mit einem Sieg und einer Niederlage in den zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb gestartet.
- YB machte zuletzt in der heimischen Liga keinen guten Eindruck. Europäisch überraschte das Team von Giorgio Contini jedoch mit dem Sieg in Bukarest.
- Ebenfalls um 21 Uhr ist Lausanne-Sport im Einsatz und möchte in der Conference League an den guten Start anknüpfen. Die Waadtländer bekommen es auswärts mit den Hamrun Spartans aus Malta zu tun.
- Das Spiel von Schweizer Meister Basel startete bereits um 18.45 Uhr. Der FCB ist zu Gast bei Olympique Lyon. Ein besonderes Spiel ist es für Xherdan Shqiri welcher selbst für ein halbes Jahr bei den Franzosen unter Vertrag stand. Allerdings war es eine eher unglückliche Zeit für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler.