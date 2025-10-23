bedeckt10°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Europa League: YB gegen Ludogorez Rasgrad

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Bulgarischer Meister zu Gast: Welches Gesicht zeigen die Young Boys gegen Ludogorez

23.10.2025, 20:00
  • In der Ligaphase der Europa League spielen die Young Boys am Donnerstag gegen Ludogorez Rasgrad.
  • Die Bulgaren sind wie die Berner mit einem Sieg und einer Niederlage in den zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb gestartet.
  • YB machte zuletzt in der heimischen Liga keinen guten Eindruck. Europäisch überraschte das Team von Giorgio Contini jedoch mit dem Sieg in Bukarest.
  • Ebenfalls um 21 Uhr ist Lausanne-Sport im Einsatz und möchte in der Conference League an den guten Start anknüpfen. Die Waadtländer bekommen es auswärts mit den Hamrun Spartans aus Malta zu tun.
  • Das Spiel von Schweizer Meister Basel startete bereits um 18.45 Uhr. Der FCB ist zu Gast bei Olympique Lyon. Ein besonderes Spiel ist es für Xherdan Shqiri welcher selbst für ein halbes Jahr bei den Franzosen unter Vertrag stand. Allerdings war es eine eher unglückliche Zeit für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler.
Liveticker
In Lyon ist eine Stunde gespielt: Basel liegt zurück, aber noch ist alles möglich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Russische Kampfjets in litauischen Luftraum eingedrungen ++ Russland übergibt 1000 Leichen
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
4
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
5
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
Meistgeteilt
1
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
2
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
3
Sturm weht Anhänger auf A13 um +++ eine Person in Basel leicht verletzt
Kein Ende in Sicht im grotesken Trauerspiel um Roger Federer und sein Heimturnier in Basel
Noch immer schwebt der Rekordsieger wie ein Phantom über dem Turnier, das er meidet, und bei dem er sich derzeit wohl nicht sehr willkommen fühlt. Leidtragende sind die Fans und das Turnier.
Auch in diesem Jahr sind die Swiss Indoors Basel ein Leckerbissen für Tennisliebhaber. Mit Taylor Fritz und Ben Shelton sind zwei Spieler aus den Top Ten dabei. Mit Félix Auger-Aliassime (Brüssel) und Casper Ruud (Stockholm) stehen zwei im Feld, die als Turniersieger anreisen, mit Stan Wawrinka ein dreifacher Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz und mit dem 18-jährigen Henry Bernet ein Kind der Stadt, das mit seinem Spiel schon jetzt die Herzen höher schlagen lässt und zum Träumen verleitet.
Zur Story