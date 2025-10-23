Erst 17-jährig und schon Champions-League-Torschütze: Lennart Karl. Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Deutsche Fussball-Geschichte und so viele Tore wie noch nie – das lief in der Königsklasse

Die Champions League bot auch am Mittwochabend viel Spektakel: Von peinlichen Schwalben, katastrophalen Fehlpässen bis zu deutscher Fussball-Geschichte war alles dabei.

Adrian Bürgler

So viele Tore wie noch nie

Unfassbare 43 Tore fielen bereits in den Spielen vom Dienstag. Und die Teams, die gestern im Einsatz standen, legten nochmals 28 nach. Macht summa summarum 71 Tore – so viele wie noch nie in einer einzelnen Spielwoche in der Champions League. Natürlich gibt es dank des neuen Modus mit 36 statt 32 Mannschaften auch jede Woche zwei zusätzliche Spiele. Dennoch waren das 2:7 von Bayer Leverkusen gegen PSG, das 6:2 von Eindhoven gegen Napoli oder das 5:1 von Chelsea gegen Ajax beeindruckende Resultate.

Der Blitzstart-Profi

Wenn du gegen Leandro Andrade spielst, dann musst du vom Anpfiff weg hellwach sein. Der portugiesische Stürmer von Karabach Agdam überrumpelte auch Athletic Bilbao aus Spanien und traf bereits in der allerersten Minute für die überraschenden Armenier (Siege gegen Benfica Lissabon und Kopenhagen). Andrade krönte sich damit zum ersten Spieler in der Fussball-Geschichte, der in drei verschiedenen Spielen in europäischen Wettbewerben in der ersten Minute traf. Dieses Kunststück gelang ihm 2023 bereits gegen Häcken und im Januar dieses Jahres gegen Bukarest.

Am Ende ging Karabach trotzdem als Verlierer vom Feld. Gorka Guruzeta und Robert Navarro drehten das Spiel zum 3:1-Endstand. Insbesondere die letzten beiden Tore konnten sich sehen lassen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

VARum nicht immer so?

Der Videoassistent (VAR) ist mittlerweile einer der grössten Streitpunkte im modernen Fussball. Braucht es ihn? Braucht es ihn nicht? Müsste sein Tätigkeitsbereich eingeschränkt oder die Entscheidungsfindung verschnellert werden? Klar ist: Wenn er so funktioniert, wie beim Spiel zwischen Chelsea und Ajax, hat niemand etwas dagegen.

Schiedsrichter Felix Zwayer wurde in der 15. Minute vor den Bildschirm gerufen, um einen möglichen Platzverweis gegen Ajax-Spieler Kenneth Taylor zu überprüfen. Der Blick des Deutschen auf den Bildschirm dauerte keine zwei Sekunden. Er sah sofort, dass Taylor seinen Gegenspieler oberhalb des Knöchels traf und stellte diesen vom Platz.

Warum nur, Emerson?

Apropos VAR: Bei gewissen Spielern scheint es sich noch nicht herumgesprochen zu haben, dass Schwalben aufgrund des Videoassistenten kaum noch Erfolg haben. Marseille-Verteidiger Emerson versuchte es beim Spiel gegen Sporting Lissabon trotzdem – und wurde vom VAR überführt. Statt Penalty gab es Gelb-Rot für den Italiener, der kurz zuvor zum ersten Mal verwarnt wurde. Marseille, das zu diesem Zeitpunkt führte, gab das Spiel gegen Sporting in der Folge in Unterzahl noch aus der Hand.

Emerson lässt sich fallen und wird dafür bestraft. Video: SRF

Gala-Getöse und Geschenke

Auswärtsspiele bei Galatasaray Istanbul sind immer eine besondere Angelegenheit. Denn die Gala-Fans sorgen im Ali Sami Yen Spor Kompleksi immer für eine ohrenbetäubende Kulisse. Dem war sich offenbar auch Kjetil Knutsen, Trainer von Bodö/Glimt, bewusst: Der Norweger betrat das Stadion in Istanbul mit Gehörschützen in den Ohren.

Bild: screenshot uefa

Vielleicht liessen sich die Gäste aus Norwegen von der lauten Kulisse aber trotzdem einschüchtern. Beim zweiten Tor durch Victor Osimhen kriegte der Nigerianer den Ball von einem Gegner pfannenfertig serviert. Am Ende gewann Galatasaray mit 3:1.

Osimhen erhält ein Geschenk. Video: SRF

Deutsche Fussballgeschichte

Der gestrige Abend war auch ein Stück deutsche Fussball-Geschichte. Lennart Karl ist gerade einmal 17 Jahre und 243 Tage alt, und doch kam er am Mittwochabend wettbewerbsübergreifend bereits zum neunten Mal in dieser Saison zum Einsatz für Bayern München. Zum ersten Mal beorderte Trainer Vincent Kompany den Jungspund gegen Brügge von Beginn an aufs Feld einer Champions-League-Partie.

Und als ob der Abend für Karl mit Anklang der berühmtesten Fussballhymne nicht schon speziell genug gewesen wäre, wurde es nach wenigen Minuten noch spezieller: Gerade einmal gut vier Minuten waren gespielt, als Karl eine Vorlage von Jonathan Tah zum frühen 1:0 im Tor unterbrachte. Erster Startelfeinsatz, erstes Tor – was vielen Bayern-Fans in Erinnerung bleiben dürfte, war sogar noch geschichtsträchtiger. Denn Karl machte sich mit seinem Treffer zum jüngsten deutschen Torschützen in der Königsklasse überhaupt.

Lennart Karl trifft schon nach wenigen Minuten gegen Brügge. Video: SRF

«Ich bin sehr glücklich über mein Tor, über meine Leistung», sagte der Teenager am Mittwochabend im Interview bei DAZN. Mehr noch: «Es klappt einfach alles, es läuft auch sehr, sehr gut mit den Jungs, da kann ich sehr, sehr viel lernen.» Karl betonte, dass ihn seine Unbekümmertheit auszeichne: «Ich bin einfach so ein Spielertyp, ich nehme mir die Abschlüsse. Ich habe keine Angst vor dem Gegenspieler.» Er sei sich auch den Folgen seines starken Auftritts bewusst – betonte aber, davon unbeeindruckt zu sein: «Jetzt habe ich mein erstes Tor gemacht, jetzt schauen sehr, sehr viele auf mich. Aber Druck spüre ich eigentlich gar nicht.»

Kane

Beim 4:0-Heimerfolg der Bayern gegen Brügge traf einmal mehr auch Harry Kane. Der englische Stürmer war für das 2:0 der Deutschen besorgt, was wettbewerbsübergreifend in seinem 12. Spiel bereits sein 20. Tor in dieser Saison war. Damit stellte der 32-Jährige einen neuen Rekord auf. Nicht einmal Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo haben jemals so wenige Spiele für 20 Tore benötigt.

20 - Harry Kane has scored 20 goals in 12 games for Bayern Munich in all competitions this season. This is faster to 20 than either Lionel Messi or Cristiano Ronaldo have ever managed from the start of a season in their club careers (Messi 17 apps 3 times, Ronaldo 13 apps in 2014-15). Incredible.



[image or embed] — OptaJoe (@optajoe.com) 22. Oktober 2025 um 21:23

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Frankfurt Fünf-Eins

Der Fussball schreibt manchmal kuriose Geschichten: Eintracht Frankfurt kann dem 5:1 in dieser Champions-League-Saison einfach nicht entrinnen. Nachdem die Adler zum Auftakt der Königsklasse gegen Galatasaray mit 5:1 gewannen, verloren sie danach mit dem exakt gleichen Resultat zuerst gegen Atlético Madrid und gestern auch gegen Liverpool. Trainer Dino Toppmöller muss hoffen, dass es in zwei Wochen gegen Napoli wieder einen 5:1-Sieg gibt.

Für Liverpool war der Kantersieg nach zuletzt vier Niederlagen in Serie indes ein Befreiungsschlag. Eine fünfte Pleite wäre beinahe schon historisch gewesen: Zum letzten Mal verloren die «Reds» 1954 fünfmal in Folge.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Real-Fans ehren Vazquez

Zehn Jahre lang hat Lucas Vazquez für Real Madrid verteidigt, ehe er sich diesen Sommer Bayer Leverkusen angeschlossen hat. Da der 34-Jährige so immer noch aktiv ist, erhielt er vom Klub aus der spanischen Hauptstadt noch keine offizielle Verabschiedung. Die Fans dagegen nutzten das Heimspiel gegen Juventus Turin, um sich beim Eigengewächs zu bedanken. In einer wunderbaren Choreo stellten sie ein Bild nach, das Lucas Vazquez als kleinen Fan von Real Madrid im Bernabéu zeigt. Das Bild untermalten sie mit der Inschrift: «Ins Bernabéu gekommen, um den Champion zu sehen.»