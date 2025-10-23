wechselnd bewölkt, Regen10°
Europa League: Der FC Basel verliert bei Olympique Lyon

Basel&#039;s players show their disappointment during the UEFA Europa League soccer League phase matchday 3 between France&#039;s Olympique Lyonnais and Switzerland&#039;s FC Basel at the Groupama OL ...
Zweite Niederlage in der laufenden Europa-League-Kampagne für den FC Basel.Bild: keystone

Trotz Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit: Basel verliert bei Olympique Lyon

Nach dem 2:0-Coup im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart verliert der FC Basel auch das zweite Auswärtsspiel in der Ligaphase der Europa League. Das Team von Trainer Ludovic Magnin unterliegt in Lyon 0:2.
23.10.2025, 17:4523.10.2025, 21:32

Von Selbstvertrauen nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Serie mit einem Torverhältnis von 8:0 war bei Basel nichts zu sehen. Nach zwei vergebenen Halbchancen ging Lyon bereits in der 3. Minute in Führung.

Der Gegentreffer war aus Sicht des FCB mehr als ärgerlich, leitete ihn doch Torhüter Marwin Hitz mit einem riskanten Pass an die Strafraumgrenze zu Metinho ein. In der Folge kam Mathys de Carvalho an den Ball, passte diesen zu Corentin Tolisso, 2018 mit Frankreich Weltmeister, der keine Probleme bekundete, die Gastgeber in Führung zu schiessen. In der 90. Minute machte Afonso Moreira mit dem 2:0 alles klar für die Franzosen.

Zwar ging der dritte Zu-Null-Sieg von Lyon in der laufenden Ligaphase der Europa League in Ordnung, jedoch war der Tabellen-5. der Ligue 1 alles andere als übermächtig. Von den Baslern kam jedoch insgesamt zu wenig.

Lyon players celebrate the second goal from teammate Lyon&#039;s Afonso Moreira against Basel during the Europa League phase soccer match between Lyon and Basel in Decines-Charpieu outside Lyon, Franc ...
Die Lyon-Akteure jubeln nach dem zweiten Treffer.Bild: keystone

In der 12. Minute wurde ein Schuss des Basler Stürmers Albian Ajeti aus einer guten Position im Strafraum geblockt. 14 Zeigerumdrehungen später scheiterte Xherdan Shaqiri aus der Distanz an Lyons Goalie Dominik Greif. Das war's von den Gästen in der ersten Halbzeit. In der 70. Minute vergab der völlig freistehende Léo Leroy nach einem herrlichen Lupfer von Shaqiri in den Strafraum die beste Chance der Gäste in diesem Spiel. Leroys Direktabnahme war jedoch zu zentral, sodass Greif keine Probleme bekundete, den Ball zu parieren. Insgesamt konnte sich der FCB in den zweiten 45 Minuten zwar steigern, blieb aber zu wenig zwingend.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Shaqiri liess bei seinem Ex-Klub - er bestritt von August 2021 bis Februar 2022 16 Partien für Lyon - nicht nur seine Klasse immer wieder mal aufblitzen, er hatte auch Glück, dass er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Tätlichkeit nicht vom Platz gestellt wurde. In der 84. Minute wurde er ausgewechselt.

Nach der Partie war der FCB-Kapitän sichtlich bedient.« Leider haben wir das Spiel verloren, es wäre sicher mehr möglich gewesen. Wenn man auf höchstem Niveau Fehler macht, werden diese bestraft. Wir hatten einfach von Anfang an zu viele Fehler in unserem Spiel», sagte Shaqiri gegenüber «blue».

Ludovic Magnin im Interview.Video: SRF

Basels nächster Gegner in der Europa League ist am 6. November vor heimischem Publikum der FCSB Bukarest. Dann ist der zweite Sieg Pflicht.

Lyon - Basel 2:0 (1:0)
SR Lukjancukas (LTU).
Tore: 3. Tolisso 1:0. 90. Moreira 2:0.
Lyon: Greif; Abner, Niakhaté, Clinton, Maitland-Niles (72. Kluivert); De Carvalho, Tessmann (46. Morton), Tolisso (79. Sulc); Fofana (72. Karabec), Satriano, Merah (79. Moreira).
Basel: Hitz; Vouilloz (45. Rüegg), Daniliuc, Barisic, Schmid; Metinho (46. Koindredi), Leroy; Soticek (72. Traoré), Shaqiri (84. Broschinski), Otele (61. Salah); Ajeti.
Bemerkungen: Basel ohne Tsunemoto und van Breemen (beide verletzt).
Verwarnungen: 45. Vouilloz. 89. Niakhaté. (riz/sda)

