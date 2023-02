Ski WM live: Riesenslalom in Courchevel mit Odermatt in Ticker und TV

Als grösster Favorit gilt natürlich der Riesenslalom-Dominator und Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt. Der 25-jährige Nidwaldner gewann vier von sechs Riesenslaloms in dieser Saison und wurde einmal Dritter. Im letzten Jahr hielt er dem Druck an den Olympischen Spielen stand, wie sieht es in diesem Jahr aus?

Bild: keystone

Die grössten Herausforderer dürften Henrik Kristoffersen und Zan Kranjec sein. Der Norweger und der Slowene stehen in der Riesenslalom-Wertung auf Platz 2 und 3. Direkt dahinter ist mit Loïc Meillard, neben Lucas Braathen der einzige Riesenslalom-Sieger in dieser Saison, der nicht Odermatt heisst, ein weiterer Schweizer, der sich grosse Hoffnungen auf eine Medaille machen kann. Nach der Enttäuschung in der Kombination bieten sich dem 26-jährigen Neuenburger im Riesenslalom und im Slalom noch zwei Medaillenchancen.