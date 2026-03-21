Hochspannung vor der letzten Frauen-Abfahrt: Wer sichert sich die kleine Kristallkugel?
- Vor der letzten Abfahrt des Winters geht es bei den Frauen noch um die kleine Kristallkugel. Die Italienerin Laura Pirovano führt die Wertung vor Emma Aicher an. Ein zweiter Platz würde Pirovano zum Sieg in der Disziplinenwertung reichen.
- Für Aicher geht es in der Abfahrt auch darum, den Rückstand auf Mikaela Shiffrin im Gesamtweltcup zu verkleinern. Aktuell hat die US-Amerikanerin 140 Zähler mehr auf dem Konto. Sie startet allerdings nicht in der heutigen Abfahrt.
- Mit Malorie Blanc, Corinne Suter, Janine Schmitt und Jasmine Flury stehen auch vier Schweizerinnen am Start. Die Abfahrt startet um 12.30 Uhr.
Die Startliste:
1. Malorie Blanc (SUI)
2. Marte Monsen (NOR)
3. Elena Curtoni (ITA)
4. Ester Ledecka (CZE)
5. Ilka Stuhec (SLO)
6. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
7. Corinne Suter (SUI)
8. Nicol Delago (ITA)
9. Sofia Gogia (ITA)
10. Breezy Johnson (USA)
11. Emma Aicher (GER)
12. Nina Ortlieb (AUT)
13. Cornelia Hütter (AUT)
14. Laura Pirovano (ITA)
15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
16. Jacqueline Wiles (USA)
17. Ariane Rädler (AUT)
18. Mirjam Puchner (AUT)
19. Romane Miradoli (FRA)
20. Allison Mollin (USA)
21. Alice Robinson (NZL)
22. Janine Schmitt (SUI)
23. Jasmine Flury (SUI)
24. Nadia Delago (ITA)
Mehr Ski-Geschichten: