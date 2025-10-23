Liveticker
Shaqiri trifft auf seinen Ex-Verein: Basel möchte in Lyon die nächsten Punkte einfahren
- Nächstes europäisches Schwergewicht für den FC Basl in der Europa League. Nach den Partien gegen die beiden Bundesligisten Freiburg und Stuttgart steht heute Abend das Auswärtsspiel gegen Olympique Lyon an.
- Ein besonderes Spiel ist es für Xherdan Shqiri welcher selbst für ein halbes Jahr bei den Franzosen unter Vertrag stand. Allerdings war es eine eher unglückliche Zeit für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler.
- In der laufenden Kampagne hat Lyon beide Partien in der Ligaphase gewinnen können. Nach dem Auswärtserfolg gegen Utrecht, konnte auch die Heimpartie gegen Red Bull Salzburg gewonnen werden. Basel steht bei einem Sieg, im St. Jakobs-Park wurde der VfB Stuttgart überraschend mit 2:0 geschlagen.
- In der heimischen Meisterschaft musste Lyon zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz gehen. Aktuell steht der siebenfache Meister auf dem fünften Platz in der Ligue 1.
- Um 21 Uhr sind dann auch noch YB gegen Ludogorez Rasgrad und Lausanne-Sport im Einsatz. Die Waadtländer treffen in der Conference League auf die Hamrun Spartans aus Malta.