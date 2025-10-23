freundlich12°
Europa League: Olympique Lyon gegen Basel live im Ticker

Shaqiri trifft auf seinen Ex-Verein: Basel möchte in Lyon die nächsten Punkte einfahren

  • Nächstes europäisches Schwergewicht für den FC Basl in der Europa League. Nach den Partien gegen die beiden Bundesligisten Freiburg und Stuttgart steht heute Abend das Auswärtsspiel gegen Olympique Lyon an.
  • Ein besonderes Spiel ist es für Xherdan Shqiri welcher selbst für ein halbes Jahr bei den Franzosen unter Vertrag stand. Allerdings war es eine eher unglückliche Zeit für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler.
  • In der laufenden Kampagne hat Lyon beide Partien in der Ligaphase gewinnen können. Nach dem Auswärtserfolg gegen Utrecht, konnte auch die Heimpartie gegen Red Bull Salzburg gewonnen werden. Basel steht bei einem Sieg, im St. Jakobs-Park wurde der VfB Stuttgart überraschend mit 2:0 geschlagen.
  • In der heimischen Meisterschaft musste Lyon zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz gehen. Aktuell steht der siebenfache Meister auf dem fünften Platz in der Ligue 1.
  • Um 21 Uhr sind dann auch noch YB gegen Ludogorez Rasgrad und Lausanne-Sport im Einsatz. Die Waadtländer treffen in der Conference League auf die Hamrun Spartans aus Malta.
Shaqiri vor Duell mit Ex-Klub Lyon: «Die Ligue 1 ist besser als die Bundesliga»
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Deutsche Fussball-Geschichte und so viele Tore wie noch nie – das lief in der Königsklasse
Die Champions League bot auch am Mittwochabend viel Spektakel: Von peinlichen Schwalben, katastrophalen Fehlpässen bis zu deutscher Fussball-Geschichte war alles dabei.
Unfassbare 43 Tore fielen bereits in den Spielen vom Dienstag. Und die Teams, die gestern im Einsatz standen, legten nochmals 28 nach. Macht summa summarum 71 Tore – so viele wie noch nie in einer einzelnen Spielwoche in der Champions League. Natürlich gibt es dank des neuen Modus mit 36 statt 32 Mannschaften auch jede Woche zwei zusätzliche Spiele. Dennoch waren das 2:7 von Bayer Leverkusen gegen PSG, das 6:2 von Eindhoven gegen Napoli oder das 5:1 von Chelsea gegen Ajax beeindruckende Resultate.
Zur Story