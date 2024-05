Super League live: YB – FCSG und Lugano – Winterthur in Ticker und TV

Liveticker

YB kann heute Meister werden – wenn der künftige Trainer Rahmen mit Winterthur hilft

In der nächsten Saison steht Patrick Rahmen bei den Young Boys an der Seitenlinie, das gaben die Berner am Dienstag bekannt. Doch schon jetzt könnte der 55-jährige Basler seinem künftigen Klub zum Titel verhelfen.

Denn Rahmen trifft mit seinem FC Winterthur auf den ersten Verfolger von YB. Ringen die Winterthurer dem FC Lugano mindestens einen Punkt ab, während YB zeitgleich gegen den FC St.Gallen gewinnt, verteidigt der amtierende Meister seinen Titel. Damit könnte sich Interimscoach Joël Magnin zum Meistertrainer krönen, bevor er den Platz auf der Trainerbank wieder räumt.

Doch für Winterthur geht es auch noch um einen Platz im Europacup. Denn mit einem Sieg könnte der FCW den Rückstand auf den FC Zürich zwei Runden vor Schluss auf zwei Punkte verkürzen. Der FCSG liegt derzeit punktgleich mit den Zürchern auf Platz 4 und könnte von Winterthur ebenfalls noch gefährdet werden – zumal das Team von Peter Zeidler am Pfingstmontag in die zweitgrösste Stadt des Kantons Zürich reisen muss. Derweil will Lugano seinen Vorsprung auf Servette im Kampf um einen Platz in der Champions-League-Qualifikation ausbauen.

Beide Spiele verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker, die Partie YB – FC St.Gallen kannst du zudem im Stream vom SRF schauen.