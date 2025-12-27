Liveticker
Der HCD startet in den Spengler Cup – wie schlägt er sich gegen die College-Auswahl?
Das Wichtigste in Kürze:
- Als letzte Mannschaft startet am Samstagabend der HC Davos zum traditionellen Spengler Cup im heimischen Stadion.
- Gegner sind die US Collegiate Selects, ein junges Team aus Spielern amerikanischer Colleges und Universitäten, das zum Auftakt am Stephanstag gegen das Team Canada knapp verloren hatte.
- Die NCAA-Spieler haben noch kaum Erfahrung in Spielen gegen erwachsene Profis und dürften im Normalfall gegen die gut eingespielte Davoser Mannschaft Mühe haben.
- Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. Mit watson bist du live dabei.