Spengler Cup im Liveticker: HC Davos trifft auf NCAA College-Auswahl

Der HCD startet in den Spengler Cup – wie schlägt er sich gegen die College-Auswahl?

27.12.2025, 19:15

Das Wichtigste in Kürze:

  • Als letzte Mannschaft startet am Samstagabend der HC Davos zum traditionellen Spengler Cup im heimischen Stadion.
  • Gegner sind die US Collegiate Selects, ein junges Team aus Spielern amerikanischer Colleges und Universitäten, das zum Auftakt am Stephanstag gegen das Team Canada knapp verloren hatte.
  • Die NCAA-Spieler haben noch kaum Erfahrung in Spielen gegen erwachsene Profis und dürften im Normalfall gegen die gut eingespielte Davoser Mannschaft Mühe haben.
  • Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Marc Wieser erlebt den Spengler Cup neu: «Ich wollte aus der Bubble raus»
Mehr Eishockey:
Für den puren Genuss: 33 aussergewöhnliche Sportfotos von 2025
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Zwei Schweizer bei Schwarz-Sieg auf dem Podest – Odermatt knapp daneben
Marco Schwarz vereitelt bei der Weltcup-Premiere in Livigno den zweiten Schweizer Dreifachsieg der Saison. Der Österreicher führt im Super-G nach 38 Fahrern vor Alexis Monney, Franjo von Allmen und Marco Odermatt.
