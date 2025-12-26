freundlich-1°
Spengler Cup im Liveticker: Kanada spielt gegen eine College-Auswahl

epa12613392 Fans of Team Canada during the game between Team Canada and US Collegiate Selects at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, 26 December 2026. EPA/MELANIE DUCHEN ...
Die kanadischen Fans können einen Sieg bejubeln.Bild: keystone

Kanada rettet den Sieg gegen die unerfahrene College-Auswahl knapp über die Zeit

Dank sieben guten Minuten im Mitteldrittel gewinnt das Team Canada sein erstes Spiel am Spengler Cup in Davos gegen die Studentenauswahl US Collegiate Selects 3:2.
26.12.2025, 19:1526.12.2025, 22:55

Es ist das grosse Experiment beim diesjährigen Spengler Cup: ein Team von 20- bis 24-jährigen Studenten von amerikanischen Colleges und Universitäten. Bei ihrem Debüt zeigte sich die Auswahl der grössten Uni-Talente absolut konkurrenzfähig.

Einzig in knapp sieben Minuten zu Beginn des Mitteldrittels bezahlten sie Lehrgeld, als sie vorübergehend die Konzentration und Ordnung verloren und das erste Tor sogar in Überzahl kassierten. Die wesentlich routinierteren Kanadier nützten dies zwischen der 24. und der 31. Minute zu drei Treffern zum 3:0.

Das zweite Tor der Kanadier war umstritten.Video: SRF

Die Amateure liessen sich von den im Durchschnitt acht Jahre älteren Profis aber nicht abschütteln und verkürzten noch im zweiten Abschnitt sowie in der 48. Minute auf 2:3.

Die Kanadier dürften aber auch in diesem Jahr, bei ihrer 40. Teilnahme im Bündnerland, Mühe haben, die sechs Jahre lange Durststrecke mit ihrem 17. Turniersieg zu beenden. Nur mit Mühe verhinderten sie eine Blamage, die in der Heimat kaum goutiert worden wäre. Die Qualität hat deutlich abgenommen, seit in der Schweiz weniger kanadische Söldner aktiv sind. Nur noch sechs Spieler aus der National League, dafür viele aus der zweitklassigen AHL, standen am Freitagabend auf dem Eis.

U.S. Collegiate Selects&#039; Vincent Borgesi looks on during the game between Team Canada and US Collegiate Selects, at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on Friday, D ...
Die meisten der College-Spieler spielten erstmals gegen Hockey-Profis.Bild: keystone

Team Canada - US Collegiate Selects 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Sir (SUI/CZE).
Tore: 25. Schnarr (Grant/Unterzahltor!) 1:0. 26. Seney (Clarke, Peca) 2:0. 31. (30:51) Shaw (Foudy, Grant) 3:0. 32. (31:50) McCarthy (Muldowney) 3:1. 48. Musa 3:2.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Teams Canada, 2mal 2 Minuten gegen US Collegiate Selects. (abu/sda)

Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team
