Wieder Meister! Die ZSC Lions schlagen Lausanne und verteidigen ihren Titel

Die ZSC Lions verteidigen ihren Schweizer Meistertitel in der National League erfolgreich. Die Zürcher gewinnen das fünfte Spiel des Playoff-Finals in Lausanne 3:2 und die Serie mit 4:1 Siegen.

Järmann schlägt im Sprint Weltmeister Bugno und gewinnt das Amstel Gold Race

24. April 1993: Er ist wohl der Velorennfahrer mit der markantesten Nase seit Ferdy Kübler. Rolf Järmann gelingt die grosse Überraschung, im Amstel Gold Race den italienischen Superstar Gianni Bugno zu bezwingen. Es ist einer seiner schönsten Siege.

1993 ist Rolf Järmann mit seinen 27 Jahren im besten Rennfahrer-Alter. Der Thurgauer hat schon oft für Aufsehen gesorgt: Er gewann Etappen an der Tour de France, am Giro d'Italia und der Tour de Suisse. Doch an diesem Samstag schlägt er in Holland erstmals an einem grossen Eintages-Rennen zu – und wie.