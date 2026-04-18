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WM-Qualifikation: Türkei gegen Schweiz live im Stream

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Siegen die Schweizerinnen auch am Schwarzen Meer? Das Spiel gegen die Türkei im Stream

18.04.2026, 17:00
  • Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet am Samstag das vierte Spiel im Rahmen der WM-Qualifikation. Gegner in Sinop ist wie vor vier Tagen die Türkei.
  • In Zürich setzte sich das Team von Rafel Navarro nach Startschwierigkeiten mit 3:1 durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.
  • Mit einem weiteren Erfolg in der Türkei könnten sich die Schweizerinnen - sofern Nordirland in Malta nicht gewinnt - vorzeitig den Gruppensieg sichern. Damit würden sie in der ersten Playoff-Runde einem Gegner aus der Liga A aus dem Weg gehen. Anpfiff am Schwarzen Meer ist um 18.00 Uhr. (riz/sda)

So kompliziert ist die WM-Qualifikation:

Die Nati kennt ihre WM-Quali-Gegner – selbst mit nur Siegen ist sie nicht sicher dabei
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