Liveticker

Ein Leckerbissen in der Champions League: PSG und Bayern eröffnen die Halbfinals

Mehr «Sport»

Am Dienstagabend steht mit dem Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München in der der Champions League das erste Halbfinal-Hinspiel an. Die Bayern, die im Viertelfinal den Rekordsieger Real Madrid bezwangen, müssen gegen die Titelverteidiger jedoch mit einem Handicap starten: Trainer Vincent Kompany ist nach drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb für das Hinspiel gesperrt und muss von der Tribüne aus zuschauen.

Ob sich das auf die Spielweise von Bayern München auswirkt, zeigt sich ab 21 Uhr. Hier kannst du das Spiel im Liveticker verfolgen. Im zweiten Halbfinal treffen am Mittwoch Arsenal und Atlético Madrid aufeinander. (nih/sda)