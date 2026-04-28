Manchester City und Arsenal kämpfen in der Premier League um die Meisterschaft. Bild: keystone

Die Super League ist dir zu langweilig? Diese 6 Ligen versprechen noch viel Spannung

In der Schweizer Super League ist eigentlich schon fast alles vorentschieden. Die aktuell spannendste Frage ist: Findet GC ein Stadion für die Barrage? Darum blicken wir auf europäische Ligen, in welchen es noch so richtig um die Wurst geht.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

In den Top-5-Ligen verspricht einzig der Meisterkampf in England noch Spannung – spätestens seit Lens in Frankreich gepatzt hat und nun wieder fünf Punkte hinter PSG zurückliegt. Arsenal führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Manchester City an, allerdings hat City eine Partie weniger absolviert. Ganz England fragt sich: «Bottlen» die Gunners schon wieder eine Meisterschaft?



Für zusätzliche Spannung sorgt das Torverhältnis, welches aktuell fast identisch ist. Für City spricht die aktuell deutlich bessere Form und auch, dass vor wenigen Wochen kaum noch jemand mit dem Titel gerechnet hat. Zwischenzeitlich hatte Arsenal ein Polster von neun Punkten auf die Skyblues, womit der Druck eindeutig beim Team aus Nordlondon liegt. Seit 22 Jahren warten die Fans der Gunners auf den 14. Meisterpokal.

Standings provided by Sofascore

Beide Mannschaften kämpfen aktuell noch um einen anderen Titel. Während sich City am Wochenende für den Final des FA Cup qualifizieren konnte, ist Arsenal noch in der Champions League vertreten und trifft am kommenden Mittwoch im Halbfinal auf Atlético Madrid.

1. Bundesliga 🇦🇹

Während in der Premier League noch zwei Teams vom Titel träumen, kämpft in der österreichischen Bundesliga noch ein Quartett um den goldenen Meisterteller. Drei Spieltage vor Schluss könnte die Ausgangslage nicht spannender sein: LASK und Sturm Graz haben je 30 Punkte vorzuweisen, RB Salzburg 28 und auch Rapid Wien hat mit 27 Zählern weiterhin gute Chancen. Wie in der Schweiz wird auch im östlichen Nachbarland die Liga getrennt, allerdings werden auch die Punkte halbiert. Dadurch hat der Leader nach 29 Partien erst 30 Zähler auf dem Konto.

Standings provided by Sofascore Standings provided by Sofascore height:627px!important;max-width:768px!important;">

Für zusätzliche Spannung sorgt, dass es zwischen den vier Teams noch zu einigen Direktduellen kommen wird. Doch auch ganz unten wird es so richtig eng. In der Abstiegsgruppe liegt der Wolfsberger AC aktuell auf dem letzten Platz, aber der Grazer AK und Blau-Weiss Linz haben nur einen Vorsprung von einem Punkt.

Standings provided by Sofascore

2. Bundesliga 🇩🇪

Apropos Spannung im Abstiegskampf, da muss auch ein Blick auf die 2. Bundesliga geworfen werden. Während Schlusslicht Preussen Münster ein wenig abgeschlagen auf dem letzten Platz steht, kämpfen die Mannschaften auf den Positionen 12 bis 17 noch um das Überleben.

Standings provided by Sofascore

Dynamo Dresden hat als Zwölfter nur zwei Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, den aktuell Greuther Fürth belegt. Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf und Magdeburg sind die vier weiteren Mannschaften, die den Ligaerhalt noch lange nicht auf sicher haben.

Fast so eng ist es im Aufstiegskampf. Während Schalke vorneweg gezogen ist, haben Paderborn (58 Punkte), Hannover 96 (57) und Elversberg (56) intakte Chancen, in die 1. Liga aufzusteigen. Am kommenden Wochenende wird es noch zum Direktduell zwischen Elversberg und Paderborn kommen.

Standings provided by Sofascore

Premiership 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

41 (!) Jahre ist es her, dass in Schottland mit Aberdeen ein anderes Team als Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers Meister wurde. Dies könnte sich in diesem Jahr ändern. Heart of Midlothian wartet seit 66 Jahren auf den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte und führt die Liga aktuell mit drei Zählern Vorsprung auf Celtic Glasgow an. Aber auch die Rangers befinden sich noch in Lauerstellung.

Die Hearts treffen in den letzten vier Partien noch auf beide direkten Verfolger, am letzten Spieltag könnte es gar zur grossen Finalissima gegen Celtic kommen.

Standings provided by Sofascore

Ekstraklasa

Bereits die gesamte Saison ist die polnische Liga extrem ausgeglichen. Zu Beginn des Jahres konnte sich noch gefühlt die halbe Liga Chancen auf den Titel ausrechnen. Mittlerweile hat sich Lech Posen ganz leicht abgesetzt und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Gornik Zabrze mit Lukas Podolski an. Jagiellonia Bialystok und Rakow Czestochowa könnten nach Patzern von den zwei vorderen Teams plötzlich wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Insgesamt befinden sich vier Runden vor Schluss noch 11 von 18 Teams im Abstiegskampf. In diesem steckt unter anderem auch Traditionsverein Legia Warschau.

Standings provided by Sofascore

Championship

In der zweithöchsten englischen Liga bahnt sich ein grosses Finale im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz an. Während Coventry City mit Trainer Frank Lampard bereits sicher aufgestiegen ist, haben Ipswich Town, Millwall, Middlesbrough und Southampton alle noch realistische Aufstiegschancen.

Während Millwall und Middlesbrough nur noch ein Spiel zu absolvieren haben, reist Ipswich am heutigen Dienstag zu Southampton. Gewinnt Ipswich, ist ihnen der Aufstieg aufgrund des Torverhältnisses kaum mehr zu nehmen. Bei einem Sieg von Southampton würden die vier Teams vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt voneinander getrennt sein.

Dahinter geht es noch für Wrexham, Hull und Derby County um den letzten Platz im Aufstiegsplayoff der Plätze 3 bis 6.