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Super League: GC gegen Winterthur im Liveticker

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Abstiegskracher im Letzigrund: Winterthur muss gegen GC gewinnen

12.05.2026, 19:30

Am Dienstagabend steht der zweitletzte Spieltag der Relegation Group an. Ab 20.30 Uhr empfangen die Grasshoppers den FC Winterthur im Kampf um die Barrage. Ein Unentschieden reicht GC, um sich diese definitiv zu sichern. Mit einem Sieg würde Winterthur derweil bis auf einen Punkt an das Team von Peter Zeidler heranrücken und vor dem letzten Spieltag für Spannung sorgen.

Zeitgleich trifft der FC Luzern daheim auf den FC Zürich und Servette empfängt Lausanne-Sport. Alle Partien können bei watson live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

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