Ski live: Riesenslalom in Are mit Lara Gut-Behrami in Ticker und TV

Der Riesenslalom läuft – Lara Gut-Behrami mit grossem Rückstand

Neun Rennen sind in diesem Winter noch zu fahren, Lara Gut-Behrami hat mit 251 Punkten Rückstand also noch intakte Chancen, ihren Gesamtweltcupsieg der Vorsaison zu verteidigen. Leaderin Federica Brignone ist aber in herausragender Form. So gewann sie den letzten Super-G in Kvitfjell und fuhr auch in den Abfahrten in Norwegen in die Top 5. Davor hatte sich die Italienerin in Sestriere in beiden Riesenslaloms durchgesetzt, Gut-Behrami wurde einmal Zweite und schied einmal aus.

Am heutigen Samstag steht nun auch in Are ein Riesenslalom an. In der Disziplinenwertung hat Gut-Behrami bei noch zwei verbleibenden Rennen keine realistischen Chancen mehr, da die Neuseeländerin Alice Robinson bereits 191 Punkte mehr auf dem Konto hat. Zwischen der 23-Jährigen und der 34-jährigen Brignone wird es aber noch hoch spannend. So trennen die beiden nur 40 Punkte, mit weiteren 39 Zählern Rückstand lauert die Schwedin Sara Hector.

Das Rennen im schwedischen Are verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker. Der 2. Lauf beginnt um 12.30 Uhr.