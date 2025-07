Liveticker

Spaniens Tormaschine ist bereits warm – füttert auch Belgien die Weltmeister-Kanone?

Am Montag bietet sich Spanien die Möglichkeit, an der Europameisterschaft vorzeitig das Viertelfinal-Ticket zu lösen.

Die Spanierinnen wurden ihrem Status als Weltmeisterinnen und Topfavoritinnen auf den EM-Titel im ersten Spiel gegen Portugal gerecht. Das technisch so versierte Team von Nationaltrainerin Montserrat Tomé sollte vier Tage nach der 5:0-Machtdemonstration im iberischen Duell auch gegen Belgien in Thun (18 Uhr) keine grössere Mühe haben, die drei Punkte einzufahren. Beim letzten Spiel zwischen den beiden Nationalteams gab es im Mai in der Nations League ein 5:1 für die Spanierinnen. Für Belgien könnte eine Niederlage gegen Spanien schon das vorzeitige Out bedeuten, nachdem der Viertelfinalist von vor vier Jahren Italien zum Auftakt unterlegen war.

Das Spiel verfolgst du hier ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.