Super League live: Winterthur gegen St.Gallen im Liveticker

An den Swiss Indoors kommt es nächste Woche zum Kampf Jung gegen Alt. Aufstrebende Stars wie Holger Rune, Taylor Fritz oder Dominic Stricker treffen auf populäre Veteranen wie Stan Wawrinka und Andy Murray. Das Wichtigste vor dem Turnierstart.

Das grosse internationale Aushängeschild ist der letztjährige Finalist Holger Rune. Der charismatische Weltranglisten-Sechste aus Dänemark, der ebenso mit seinem feinen Händchen wie mit seinem für einen Nordländer uncharakteristischen feurigen Temperament begeistert, macht derzeit allerdings eine tiefe Baisse durch. Nach den Viertelfinals in Paris und Wimbledon hat er von acht Partien gerade mal eine gewonnen. Um aus dem Tief zu kommen, hat er sich nun die Dienste von Boris Becker gesichert. In Basel, wo dieser 1992 gewann, wird der deutsche Superstar erstmals als Coach an der Seite des 20-Jährigen sein. An den Swiss Indoors soll so die grosse Wende gelingen.