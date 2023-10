Intensiver Spitzenkampf zwischen YB und dem FCZ endet 0:0

Die unglückliche Figur auf der Pontaise war der routinierte Belgier Noë Dussenne. Der Verteidiger verschoss beim Stand von 1:0 in der 53. Minute einen Penalty und traf in der 88. Minute zum 2:2 ins falsche Tor.

Vier Tage vor dem Highlight in der Champions League gegen Manchester City verpasste YB damit knapp die ideale Einstimmung mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Spielerisch lässt sich aus Sicht von YB auf der zweiten Halbzeit aber aufbauen.

Auch YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame, auch er fünffacher Torschütze in der laufenden Spielzeit, kam einem Treffer nahe. In der 58. Minute wäre er bereit gestanden, um den Penalty zu verwerten, den Schiedsrichter Urs Schnyder den Bernern zunächst zugestanden hatte. Nach Intervention des VAR korrigierte er aber seinen Entscheid: Er befand zu Recht, dass das Handspiel von Nikola Katic nicht strafbar war.

Ein 1:0 der Berner wäre ein gerechter Lohn gewesen für die Anstrengungen nach der Pause. In der ersten Halbzeit hatte der FCZ noch erfolgreicher dagegen gehalten vor allem auch in der Offensive. Die Gäste kamen durch ihre Goalgetter Antonio Marchesano und Jonathan Okita zu guten Möglichkeiten. Der sechste Saisontreffer wollte aber keinem der beiden gelingen.

Je länger die Partie dauerte, desto überlegener agierten die Young Boys. In den letzten zehn Minuten fehlten der Mannschaft von Raphael Wicky nur wenige Zentimeter zum Sieg. Zuerst traf Lewin Blum mit einem wuchtigen Weitschuss aus 30 Metern den linken Pfosten und kurz darauf flog ein abgefälschter Schuss an den anderen Zürcher Pfosten.

