wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Schweizer Cup: St.Gallen gegen Basel live im Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

St.Gallen fordert den Titelverteidiger: Findet Basel im Cup aus der Krise?

04.02.2026, 19:15
Inhaltsverzeichnis
St.Gallen – FC BaselStade-Lausanne Ouchy – FC Luzern
  • Am Mittwoch steht die zweite Tranche der Viertelfinals im Schweizer Cup an. Nach zwei Niederlagen zum Einstand steht der neue Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner unter Druck. Für den FCB ist der Cup wohl die letzte realistische Titelchance der Saison.
  • Die Aufgabe ist jedoch schwer, da die Basler in der Liga hinter St. Gallen liegen und seit drei Jahren nicht mehr in der Ostschweiz gewinnen konnten. Trotz der Basler Auswärtsschwäche hofft das Team auf ein gutes Omen, denn der letzte Sieg dort gelang in einem Cup-Viertelfinal.
  • Im zweiten Spiel des Tages empfängt Stade Lausanne-Ouchy den FC Luzern. Für Lausanne-Ouchy wäre ein Weiterkommen historisch. Bislang ist der Klub aus der Challenge League im Schweizer Cup noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen. (riz/sda)

St.Gallen – FC Basel

Stade-Lausanne Ouchy – FC Luzern

Frey erhält nach verrückter Cup-Wende Sonderlob und sagt: «Der Zusammenhalt ist riesig»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Verantwortungslos»: Ukraine zeigt sich frustriert über Infantinos Russland-Aussagen
Russische Mannschaften dürfen derzeit nicht an Sportwettkämpfen teilnehmen. Gianni Infantino äusserte sich zu einer Rückkehr – und erntet dafür viel Kritik.
Scharfe Worte aus Kiew: Die Ukraine hat FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dessen Äusserungen zu einer möglichen Rückkehr russischer Mannschaften deutlich kritisiert. Aussenminister Andrij Sybiha nannte den Schweizer «moralisch degeneriert». Sportminister Matwij Bidny sprach von «verantwortungslosen» Aussagen. Auch der ukrainische Fussballverband (UAF) widersprach: Der Ausschluss Russlands dürfe nicht enden, solange der Krieg andauere.
Zur Story