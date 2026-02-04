Liveticker
St.Gallen fordert den Titelverteidiger: Findet Basel im Cup aus der Krise?
Inhaltsverzeichnis
- Am Mittwoch steht die zweite Tranche der Viertelfinals im Schweizer Cup an. Nach zwei Niederlagen zum Einstand steht der neue Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner unter Druck. Für den FCB ist der Cup wohl die letzte realistische Titelchance der Saison.
- Die Aufgabe ist jedoch schwer, da die Basler in der Liga hinter St. Gallen liegen und seit drei Jahren nicht mehr in der Ostschweiz gewinnen konnten. Trotz der Basler Auswärtsschwäche hofft das Team auf ein gutes Omen, denn der letzte Sieg dort gelang in einem Cup-Viertelfinal.
- Im zweiten Spiel des Tages empfängt Stade Lausanne-Ouchy den FC Luzern. Für Lausanne-Ouchy wäre ein Weiterkommen historisch. Bislang ist der Klub aus der Challenge League im Schweizer Cup noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen. (riz/sda)