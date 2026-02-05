Steve Kellenberger vor einem Spiel in Kloten. Bild: keystone

«Herz, Einsatz und Loyalität» – Kloten-Legende Kellenberger tritt zurück

Nach mehr als 1000 Spielen für den EHC Kloten beendet Steve Kellenberger als Rekordspieler des Klubs seine Karriere. Nach dieser Saison ist Schluss, am 7. März läuft «Chälli» gegen den HC Lugano letztmals in der Regular Season im Schluefweg auf.

«Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommt … aber … ja», rang Kellenberger in einem Abschiedsvideo um Worte.

Mit Ausnahme von zwei Saisons beim EHC Biel und einigen Leihen an Partnerklubs spielte Kellenberger seit den Junioren für Kloten. Dem Klub blieb er auch nach dem Abstieg in die Swiss League treu. Den Wiederaufstieg bezeichnet der 38-Jährige als seine schönste Erinnerung: «Es war eine grosse Erleichterung und einfach schön, so etwas mit Kloten erleben zu können. Die Party danach bleibt für immer.»

Der EHC Kloten schwärmt in einer Mitteilung von Kellenbergers Einsatzfreude, seinem Wille und seiner Identifikation mit dem Klub. Diese Aspekte hätten ihn nicht nur zu einem wichtigen Verteidiger gemacht, sondern schliesslich auch zum Captain. Diese Rolle habe er mit Stolz und vorbildlicher Haltung ausgefüllt:

«Steve stand für Herz, Einsatz und Loyalität. Eigenschaften, die bei Fans und Teamkameraden gleichermassen geschätzt wurden. Er war nicht nur auf dem Eis ein Vorbild, sondern prägte auch in der Kabine, in der Garderobe und im Alltag die Werte des EHC Kloten.»

Kellenberger wird nach seiner Aktivkarriere mit dem EHC verbunden bleiben. «Ich höre als Spieler auf, aber ich bleibe dem Klub in einer anderen Funktion treu», kündigte er an. Details dazu nannten Spieler und Klub nicht. (ram)