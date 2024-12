Für den FCSG heisst es gegen Vitoria Guimarães: All-in

Der erste Heimsieg in einer Europacup-Liga- oder Gruppenphase seit über zehn Jahren käme da mehr als gelegen. Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht: Mit Vitoria Guimarães gastiert ein Team in der Ostschweiz, das in der portugiesischen Liga Platz 6 belegt, in der Conference League noch ungeschlagen ist und in der 3. Qualifikationsrunde den FCZ mit dem Gesamtskore von 5:0 ausschaltete.

Der FC St.Gallen ist heute in der 5. Runde der Conference League gefordert. Die Ostschweizer streben ab 21.00 Uhr gegen Vitoria Guimarães Punktezuwachs an. Zwei Runden vor Schluss belegt der FCSG Platz 25 – die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Eine US-Ikone erklärt ihren Rücktritt – «Where have you gone, Joe DiMaggio?»

11. Dezember 1951: Ausnahme-Baseballer Joe DiMaggio gibt seinen Abschied vom Sport bekannt. Keine drei Jahre später heiratet er Marilyn Monroe. Sehnsüchtig trauern Amerikaner noch heute einem ihrer grössten Idole nach.

Die Song-Zeile stammt von 1968. Doch sie hat auch heute noch ihre Gültigkeit. In ihrem Hit Mrs. Robinson erinnern Simon & Garfunkel an vergangene Zeiten: «Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you», singt das Duo. «Wo bist du nur hin, Joe DiMaggio? Eine Nation wendet dir ihre einsamen Augen zu.» Sie tut es immer noch.