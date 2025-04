Playoff-Final live: HC Lausanne – ZSC Lions – Spiel 3 in Ticker und TV

Liveticker

Lausanne steht schon mit dem Rücken zur Wand – gelingt der 1. Sieg gegen den ZSC?

Im dritten Spiel des Playoff-Finals der National League haben die ZSC Lions wenig zu verlieren, können aber am Ostersamstag (20.00 Uhr) in Lausanne einen grossen Schritt Richtung Titelverteidigung machen. Die Zürcher führen in der Neuauflage des letztjährigen Finals mit 2:0 Siegen. Vier sind für den Meistertitel nötig.

Zum Auftakt der Finalserie hatte der ZSC in der Vaudoise Aréna 3:0 gewonnen, am Donnerstag musste er zu Hause deutlich mehr kämpfen, setzte sich aber 3:2 nach Verlängerung durch. Die Waadtländer brauchen in Spiel 3 also dringend einen Sieg.

Ob dies gelingt, oder sich die Lions zum dritten Mal durchsetzen, verfolgst du hier im Liveticker und im Stream von TV24. (nih/sda)