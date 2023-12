Super League live: YB gegen Servette – das Verfolgerduell im Ticker

Liveticker

YB empfängt Servette zum Verfolgerduell – wer stürzt Leader FCZ vom Thron?

Wie schon am Samstag finden in der Super League aufgrund des Wintereinbruchs in der Schweiz auch am Sonntag nur zwei Partien statt. Das Spiel zwischen dem FC St.Gallen und Yverdon-Sport musste ebenso abgesagt werden wie das Gastspiel vom FC Zürich beim FC Winterthur. Weil der FCZ somit nicht punkten konnte, haben dafür nun die ersten beiden Verfolger die Chance, am Leader vorbeizuziehen.

Dabei handelt es sich um die Young Boys und Servette, die im Berner Wankdorf aufeinandertreffen. Beide Klubs konnten unter der Woche im Europacup das Weiterkommen sichern. Setzte sich YB gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League durch und ist von den Serben nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen, sicherten sich die Genfer gegen die AS Roma einen Punkt und damit den dritten Platz in ihrer Europa-League-Gruppe.

Die Berner freuen sich über den Erfolg in der Champions League. Bild: keystone

Im zweithöchsten Wettbewerb werden die Berner nach der Winterpause in der Zwischenrunde einsteigen, Servette steigt in der Conference League in derselben Runde ein. Jetzt liegt der Fokus aber erstmal auf der Super League.

In der letzten Runde unterlag YB in Zürich und wurde vom FCZ von der Tabellenspitze verdrängt – wobei das Team von Raphael Wicky noch eine Partie weniger auf dem Konto hat. Den ersten Platz könnte sich der Titelverteidiger mit einem Sieg gegen Servette wieder zurückholen. Das dürfte aber kein einfaches Unterfangen werden. Die von René Weiler trainierten Gäste gewannen die letzten sieben Ligaspiele allesamt und sind in wettbewerbsübergreifend zehn Spielen ungeschlagen.

Das Spiel kannst du wie auch Lugano gegen Luzern ab 16.30 Uhr hier im Liveticker verfolgen.

Die Tabelle

(nih)