Diese Aktion von Fiala kostet der Schweiz die Führung gegen Kanada

27 Minuten waren gespielt im WM-Spiel zwischen der Schweiz und Kanada. Die Nati führte gegen das Mutterlands des Eishockey und hatte eigentlich alles im Griff, doch dann passierte das.

Kevin Fiala trifft Dylan Cozens am Knie. Video: SRF

Kevin Fiala geht etwas übermotiviert in einen Zweikampf und trifft Kanadas Dylan Cozens voll am Knie. Keine Absicht, aber trotzdem lässt die Szene den Schiedsrichtern kaum eine Wahl: Fiala wird mit einer grossen Strafe plus Spieldauer unter die Dusche geschickt. Weil sich Verteidiger Kaiden Guhle noch mit einem Crosscheck an Fiala rächt, kriegen die Kanadier nur ein dreiminütiges Powerplay – doch das reicht.

Kanada macht aus dem 1:2 ein 3:2. Video: SRF

Fialas Opfer Cozens und Nick Paul von den Tampa Bay Lightning treffen mit einem Mann mehr und machen aus einem 2:1-Vorsprung für die Schweiz einen 2:3-Rückstand. Das ist umso bitterer, als Calvin Thürkauf in Unterzahl gar noch einen Penalty herausgeholt hatte. Sven Andrighetto verschoss diesen jedoch.

Bei 5-gegen-5 war die Schweiz allerdings über 40 Minuten die bessere Mannschaft. Das Schlussdrittel läuft.