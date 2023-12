GC feiert gegen Lausanne eine Schnee-Party. Bild: keystone

GC zerlegt Lausanne in nur 19 Minuten – Basel lässt schon wieder Punkte liegen

Die Grasshoppers gewinnen 5:0 gegen Lausanne-Sport und damit zum dritten Mal in Folge zuhause. Der FC Basel spielt gegen das Schlusslicht Lausanne-Ouchy nur 1:1-Unentschieden, holt aber den ersten Auswärtspunkt der Saison.

SLO – Basel 1:1

Der FC Basel nutzte die grosse Chance zum Befreiungsschlag gegen das Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy nur halb. Zwar gab es beim 1:1 den ersten Auswärtspunkt in der laufenden Spielzeit, saisonübergreifend war es für den FCB aber das neunte Auswärtsspiel ohne Sieg. Basel und Lausanne-Ouchy stecken damit weiter auf den letzten beiden Plätzen fest.

Ärgerlich für den FCB: Bereits in der 2. Minute ging man durch Anton Kade in Führung und nach dem Ausgleich konnte man in der Schlussviertelstunde mit einem Mann mehr anstürmen – ohne Erfolg.

Stade Lausanne-Ouchy - Basel 1:1 (0:1)

1740 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 2. Kade (Frei) 0:1. 71. Qarri (Danho) 1:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Abdallah (46. Camara), Kadima, Hajrulahu, Pos, Mahmoud; Ajdini (60. Mulaj), Qarri (84. Bayard), Akichi, Gharbi (78. Bamba); Danho.

Basel: Hitz; Dräger (59. Rüegg), Frei, van Breemen, Schmid; Renato Veiga, Xhaka; Gauto (85. Barry), Dubasin (59. Avdullahu), Kade; Jovanovic.

Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte gegen Danho. Verwarnungen: 16. Jovanovic, 20. Qarri, 24. Danho, 43. Akichi, 52. Dräger, 63. Gharbi, 78. Frei, 94. Kadima.

Basel bringt die Führung gegen Lausanne-Ouchy nicht über die Runden. Bild: keystone

GC – Lausanne 5:0

Fussball kann auch im Tiefkühlfach so richtig Spass machen. Nachdem der bestimmt andere Temperaturen gewöhnte Australier Awer Mabil in der 64. Minute das 4:0 erzielt hatte, lieferten sich die GC-Spieler im Letzigrund beim Jubeln eine ausgelassene Schneeballschlacht.

Ein dickes Dankeschön für den wichtigen Sieg schuldeten sie den Helfern, die den Platz mit viel Hingabe freigeschaufelt hatten. Erst eine knappe Stunde vor Spielbeginn kam das Okay des Schiedsrichters für die Durchführung.

Ein zweites dickes Merci gebührte Lausannes Rares Ilie. Der vom Partnerklub Nice ausgeliehene Rumäne brachte nach einer knappen halben Stunde das Kunststück fertig, völlig freistehend an die Latte zu köpfeln. Ein grosszügiges Geschenk zum 23. Geburtstag von GC-Goalie Justin Hammel.

So gingen die Waadtländer nach zuletzt vier Siegen und zwei Unentschieden wieder einmal als Verlierer vom Platz, weil sie viel weniger effizient waren als der Gegner. Nach einem schmeichelhaften 0:0 zur Pause erzielten zweimal Filipe de Carvalho, Tsy Ndenge und Mabil aus den ersten fünf Torschüssen der Grasshoppers vier Treffer.

Die Zürcher rückten damit in der Tabelle bis auf zwei Punkte an das siebtplatzierte Lausanne-Sport heran.

Grasshoppers - Lausanne-Sport 5:0 (0:0)

3180 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 46. de Carvalho (Fink) 1:0. 50. de Carvalho (Abrashi) 2:0. 57. Ndenge (Mabil) 3:0. 65. Mabil 4:0. 93. Ndicka (Morandi) 5:0.

Grasshoppers: Hammel; Bollati, Tobers, Seko, Hoxha; Mabil (70. Morandi), Abrashi, Ndenge, Corbeanu (46. de Carvalho; 85. Ndicka); Momoh (85. Babunski), Fink (85. Meyer).

Lausanne-Sport: Letica; Custodio, Dussenne (83. Giger), Husic (53. Dabanli), Poaty (70. Schwizer); Ilie (53. Labeau), Roche, Bernede (71. Kukuruzovic); Diabaté, Sène, Kalu.

Bemerkungen: 81. Hammel hält Penalty von Sène. Verwarnungen: 76. Custodio, 80. Tobers. (pre/sda)

GC zerlegt Lausanne in 19 Minuten in seine Einzelteile. Bild: keystone