Eishockey National League live: ZSC Lions – EV Zug in Stream und Ticker

DiDomenico und SCB lösen Vertrag vorzeitig auf +++ Claude Julien hilft wieder Ambri

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Der SC Bern und Topskorer Chris DiDomenico haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung nach Ende der laufenden Saison geeinigt. Dies teilt der Klub am späten Samstagabend mit. Der 34-jährige Kanadier hätte noch ein weiteres Jahr Vertrag gehabt, wird in der nächsten Saison aber nicht mehr für den SCB auflaufen. «Chris DiDomenico ist in den vergangenen Wochen auf uns zugekommen und hat um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten», wird Sportchef Andrew Ebbett zitiert. Diesem Wunsch ist der Klub dann auch nachgekommen.