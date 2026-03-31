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Playoff-Viertelfinal im Ticker: Lausanne empfängt Servette zu SPiel 6

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Macht Lausanne Genf den Garaus oder erzwingt Servette Spiel 7?

31.03.2026, 19:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Dienstagabend steigt in der Léman-Derby-Serie im Playoff-Viertelfinal zwischen Genf-Servette und Lausanne Spiel 6.
  • Dem Lausanne HC bietet sich vor eigenem Anhang die Chance, die Serie zu beenden und den Erzrivalen in sechs Spielen herauszukegeln. Die Waadtländer gewannen am Sonntag Spiel 5 auswärts in Genf knapp mit 2:3 und schafften abermals das Break.
  • Servette hingegen wird mit Verzweiflung versuchen, die Serie ins alles entscheidende siebte Spiel zu retten. Immerhin für die Genfer: In der letzten Partie haben sich endlich auch die finnischen Superstars Markus Granlund und Sakari Manninen mit den ersten Skorerpunkten in der Serie angemeldet.
  • Los geht's in Lausanne um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

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