Liveticker
Macht Lausanne Genf den Garaus oder erzwingt Servette Spiel 7?
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Dienstagabend steigt in der Léman-Derby-Serie im Playoff-Viertelfinal zwischen Genf-Servette und Lausanne Spiel 6.
- Dem Lausanne HC bietet sich vor eigenem Anhang die Chance, die Serie zu beenden und den Erzrivalen in sechs Spielen herauszukegeln. Die Waadtländer gewannen am Sonntag Spiel 5 auswärts in Genf knapp mit 2:3 und schafften abermals das Break.
- Servette hingegen wird mit Verzweiflung versuchen, die Serie ins alles entscheidende siebte Spiel zu retten. Immerhin für die Genfer: In der letzten Partie haben sich endlich auch die finnischen Superstars Markus Granlund und Sakari Manninen mit den ersten Skorerpunkten in der Serie angemeldet.
- Los geht's in Lausanne um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
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