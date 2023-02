Ski-WM live: Super-G der Frauen mit Lara Gut-Behrami im Ticker und TV

Als Führende der Disziplinenwertung im Weltcup muss Ragnhild Mowickel definitiv zu den Favoritinnen gezählt werden. Die Norwegerin fuhr in fünf Super-Gs in dieser Saison zwar nur zweimal aufs Podest, überzeugte aber durch ihre Konstanz. Zudem gewann sie den letzten Super-G vor der WM in Cortina.

Nach ihrem Auftritt im Super-G der Kombination muss Federica Brignone erst recht zu den Topfavoritinnen gezählt werden. Die Italienerin ist Dritte der Disziplinenwertung, profitiert dabei aber hauptsächlich von beiden Rennen in St. Anton, wo sie auf Platz 1 und 2 fuhr.



Bei den Schweizerinnen darf sich Lara Gut-Behrami die grössten Hoffnungen machen. Die 31-Jährige holte sich vor zwei Jahren in Cortina WM-Gold im Super-G und ist in dieser Saison die Zweitbeste in dieser Disziplin. Sie gewann einen der beiden Super-Gs in St. Anton.

Nicht zuletzt gilt auch Mikaela Shiffrin zu den grossen Anwärterinnen auf Super-G-Gold. Die Siegerin von St.Moritz musste in der Kombi, wo sie auf dem Weg zum Sieg einfädelte, eine Enttäuschung einstecken. Nun brennt sie auf Wiedergutmachung.