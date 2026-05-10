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Basel braucht im Kampf um die europäischen Plätze gegen YB einen Sieg
- Am Sonntag trifft der FC Thun in der 36. Runde der Super League ab 16.30 Uhr in seinem ersten Spiel als Schweizer Meister auswärts auf den FC Sion. Die Walliser hatten den Berner Oberländern am vergangenen Sonntag mit ihrem Sieg in St. Gallen zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte verholfen.
- Um die gleiche Zeit spielen die Young Boys zuhause gegen Basel. Bereits um 14.00 Uhr wurde das Duell um Platz 2 zwischen Lugano und St. Gallen angepfiffen. Beide Teams stehen derzeit bei 63 Punkten. (riz/sda)