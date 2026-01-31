wechselnd bewölkt
Ski: Der Super-G in Crans-Montana live im Ticker und Stream

Super-G in Crans-Montana: Rädler führt – Corinne Suter bald als erste Schweizerin

31.01.2026, 10:0031.01.2026, 11:05

Nachdem die Abfahrt am Freitag in Crans Montana abgesagt werden musste, soll am heutigen Samstag der Super-G durchgeführt werden.

Es ist der vierte Super-G der Saison und das letzte Rennen für die Frauen vor den Olympischen Spielen. Die Schweizerinnen warten in den Speed-Disziplinen aktuell noch auf einen Podestplatz.

Der Start des Rennens ist auf 11 Uhr angesetzt und kann live im Ticker oder Stream mitverfolgt werden. Am Sonntag steht dann noch die Abfahrt der Männer auf dem Programm. In einem Jahr wird die Ski-Weltmeisterschaft in Crans-Montana stattfinden. (riz)

    Vonns Olympia-Traum in Gefahr, aber noch nicht vorbei
    Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz in der Abfahrt in Crans-Montana ins Spital. Die 41-jährige US-Amerikanerin verspürt Schmerzen im linken Knie und bangt um ihre Teilnahme an den Winterspielen. Noch ist ihr Olympia-Traum aber nicht vorbei.
