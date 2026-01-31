Liveticker

Super-G in Crans-Montana: Rädler führt – Corinne Suter bald als erste Schweizerin

Nachdem die Abfahrt am Freitag in Crans Montana abgesagt werden musste, soll am heutigen Samstag der Super-G durchgeführt werden.

Es ist der vierte Super-G der Saison und das letzte Rennen für die Frauen vor den Olympischen Spielen. Die Schweizerinnen warten in den Speed-Disziplinen aktuell noch auf einen Podestplatz.

Der Start des Rennens ist auf 11 Uhr angesetzt und kann live im Ticker oder Stream mitverfolgt werden. Am Sonntag steht dann noch die Abfahrt der Männer auf dem Programm. In einem Jahr wird die Ski-Weltmeisterschaft in Crans-Montana stattfinden. (riz)