Es geht um die europäischen Plätze – YB empfängt den FC Luzern

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Nati-Star Ndoye schiesst Bologna zum 1. Titel seit 51 Jahren

Dan Ndoye schiesst den FC Bologna zum ersten Titelgewinn seit mehr als einem halben Jahrhundert. Der Schweizer Nationalspieler erzielt beim 1:0-Sieg im Cupfinal gegen die AC Milan den einzigen Treffer der Partie.

Ndoye, der die letzten vier Spiele seines Teams verpasst und sich gerade rechtzeitig für den Final in Rom von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, kam in der 53. Minute nach einem kurzen Durcheinander im Milan Strafraum an den Ball, legte sich diesen gedankenschnell zweimal zurecht und vollendete schliesslich wuchtig.