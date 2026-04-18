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National League: Davos gegen Fribourg live im Stream und Ticker

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Es geht los mit dem Playoff-Final: Legt der HCD zu Hause gegen Fribourg gleich vor?

18.04.2026, 18:30
  • Im Playoff-Final um die Schweizer Eishockey-Meisterschaft kommt es ab Samstag zum Duell zwischen dem Qualifikationssieger Davos und dem Zweitplatzierten Fribourg-Gottéron. Die Bündner sind Rekordmeister, der 31. und bisher letzte Titel liegt aber bereits elf Jahre zurück. Fribourg steht zum fünften Mal im Final, wurde aber in seiner Vereinsgeschichte noch nie Schweizer Meister.
  • Aufgrund der Leistungen in der bisherigen Saison geht Davos als Favorit in den Final. Gespielt wird im Zweitages-Rhythmus abwechslungsweise in Davos und Freiburg jeweils um 20.00 Uhr, bis eines der beiden Teams vier Siege hat. Die Entscheidung fällt also spätestens in einem siebten Spiel am 30. April.
  • Die heutige Partie kann bei uns live im Stream und Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
Analyse
Rekordmeister Davos oder das titellose Fribourg – so spannend wird der Playoff-Final

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