Liveticker
Es geht los mit dem Playoff-Final: Legt der HCD zu Hause gegen Fribourg gleich vor?
- Im Playoff-Final um die Schweizer Eishockey-Meisterschaft kommt es ab Samstag zum Duell zwischen dem Qualifikationssieger Davos und dem Zweitplatzierten Fribourg-Gottéron. Die Bündner sind Rekordmeister, der 31. und bisher letzte Titel liegt aber bereits elf Jahre zurück. Fribourg steht zum fünften Mal im Final, wurde aber in seiner Vereinsgeschichte noch nie Schweizer Meister.
- Aufgrund der Leistungen in der bisherigen Saison geht Davos als Favorit in den Final. Gespielt wird im Zweitages-Rhythmus abwechslungsweise in Davos und Freiburg jeweils um 20.00 Uhr, bis eines der beiden Teams vier Siege hat. Die Entscheidung fällt also spätestens in einem siebten Spiel am 30. April.
- Die heutige Partie kann bei uns live im Stream und Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.