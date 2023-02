Die Ski-WM in den französischen Alpen beginnt mit einer doppelten Schweizer Chance auf Edelmetall. Wendy Holdener und Michelle Gisin wollen die erfolgreiche Zeit in der umstrittenen Disziplin Kombination verlängern.



Zuletzt feierte das Duo an den Olympischen Spielen in Peking einen Doppelsieg, Gisin gewann Gold vor Holdener. Letztere wurde 2017 und 2019 Weltmeisterin in dieser Disziplin.

Bild: keystone