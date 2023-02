An der Ski-WM in Courchevel/Méribel wird es auch wieder Parallel-Rennen geben. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das Bullshit-Bingo zur Ski-WM macht fast mehr Freude als Schweizer Medaillen

Die Ski-WM startet am Montag mit der Kombination der Frauen. Und wir sind uns schon jetzt fast sicher, dass all die Dinge in unserem Bullshit-Bingo passieren werden.

Grosse Emotionen. Viele Schweizer Medaillen. Und vermutlich auch die eine oder andere bittere Enttäuschung – genau so stellen wir uns eine Ski-Weltmeisterschaft vor. Während die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in den kommenden zwei Wochen im französischen Courchevel und Méribel um die 39 Medaillen kämpfen, achten wir auch noch auf andere Dinge.

Wir sind uns nämlich fast 100-prozentig sicher, dass wir die folgenden Phrasen und Vorkommnisse auf unserer Bullshit-Bingo-Karte auch bei der Ski-WM-Ausgabe 2023 zu hören und zu sehen bekommen werden. Spielst du mit?

Und so sieht das aus!

Keine Angst, lieber Mobile-User. Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es auch bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um heranzuzoomen.

Bild: watson

Oben links

Bild: watson

Oben rechts

Bild: watson

Unten links

Bild: watson

Unten rechts

Bild: watson

Die Ski-WM in Courchevel und Méribel beginnt am 6. Februar mit der Alpinen Kombination der Frauen. In 14 Tagen werden 13 Rennen ausgetragen. Für die Schweiz sind 24 Fahrerinnen und Fahrer am Start. Bei watson bist du bei jedem Rennen live mit dabei.