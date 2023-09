Sechs Tore erzielen effiziente Klotener um Misch Ramel und Miro Aaltonen (r.) in Zug. Bild: KEYSTONE

Kloten siegt überraschend in Zug – Langnau bezwingt Meister Servette – ZSC siegt klar

Unter anderem dank drei Powerplay-Toren schlägt der EHC Kloten den EV Zug, während auch den SCL Tigers eine Überraschung gelingt. Derweil siegen die ZSC Lions, Ambri und am Ende auch Bern deutlich, Fribourg knapp.

Mehr «Sport»

Zug – Kloten 3:6

Zug, der Meister von 2021 und 2022, verlor nach neun Startsiegen in Serie erstmals wieder zum Auftakt. Die Zentralschweizer unterlagen Kloten zu Hause 3:6 – die Gäste waren dreimal im Powerplay erfolgreich.

Zug - Kloten 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

6974 Zuschauer. SR Hürlimann/Fonselius (FIN), Altmann/Kehrli.

Tore: 2. Hofmann 1:0. 6. Simic (Diem) 1:1. 18. Ramel (Powerplaytor) 1:2. 33. Morley (Marc Marchon/Unterzahltor!) 1:3. 36. Kovar (Martschini/Powerplaytor) 2:3. 38. Kovar 3:3 (Penalty). 50. Aaltonen (Ojamäki/Powerplaytor) 3:4. 53. Simic (Profico, Ang/Powerplaytor) 3:5. 56. Ramel (Aaltonen) 3:6 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Kellenberger.

Zug: Genoni; Bengtsson, Riva; Hansson, Leon Muggli; Schlumpf, Geisser; Stadler; Martschini, Kovar, Hofmann; O'Neill, Michaelis, Wingerli; Simion, Senteler, Herzog; Robin, Leuenberger, Allenspach; Tim Muggli.

Kloten: Metsola; Kindschi, Kellenberger; Profico, Sataric; Ekestahl-Jonsson, Steiner; Nodari; Ojamäki, Aaltonen, Ramel; Ang, Morley, Marc Marchon; Simic, Diem, Loosli; Joel Marchon, Lindemann, Schreiber; Meier.

Bemerkungen: Zug ohne Gross und Suri (beide verletzt). Zug von 55:20 bis 55:51 ohne Torhüter.

Langnau – Genf 2:1 n. V.

Titelverteidiger Genève-Servette ist mit einer Niederlage in die Saison der National League gestartet. Das Team von Trainer Jan Cadieux unterlag bei den SCL Tigers nach einer 1:0-Führung mit 1:2 nach Verlängerung. Den Siegtreffer der Emmentaler erzielte Julian Schmutz.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. 5,2 09.22 5,2 09.23 5,2 01.24 Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

SCL Tigers - Genève-Servette 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.V.

5188 Zuschauer. SR Hebeisen/Dipietro, Huguet/Burgy.

Tore: 13. Maillard (Jooris) 0:1. 56. Saarela (Julian Schmutz) 1:1. 62. Julian Schmutz (Malone) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 2mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Pesonen; Rod.

SCL Tigers: Boltshauser; Saarijärvi, Zanetti; Schilt, Riikola; Erni, Meier; Zryd, Guggenheim; Rohrbach, Malone, Pesonen; Julian Schmutz, Diem, Saarela; Rossi, Flavio Schmutz, Louis; Berger, Salzgeber, Lapinskis.

Genève-Servette: Descloux; Karrer, Chanton; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Pouliot; Hartikainen, Manninen, Rod; Maillard, Jooris, Bertaggia; Cavalleri.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Lennström (verletzt).

Zürich – Ajoie 7:3

Die ZSC Lions, der meistgenannte Favorit auf den Titel, fertigten Ajoie 7:3 ab.

ZSC Lions - Ajoie 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

9762 Zuschauer. SR Stricker/Hungerbühler, Steenstra (CAN)/Gurtner.

Tore: 7. Grant (Chris Baltisberger, Schäppi) 1:0. 13. Schäppi (Kukan, Trutmann) 2:0. 25. Balcers (Marti) 3:0. 27. (26:27) Rohrer (Grant, Schäppi) 4:0. 28. (27:18) Kohler (Hazen, Fey) 4:1. 29. (28:27) Lammikko (Frödén) 5:1. 49. (48:02) Malgin (Balcers) 6:1. 50. (49:15) Kohler (Hazen) 6:2. 51. (50:38) Balcers (Lehtonen, Malgin/Powerplaytor) 7:2. 56. Hazen (Devos, Kohler) 7:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Geering; Devos.

ZSC Lions: Hrubec; Lehtonen, Geering; Weber, Marti; Trutmann, Kukan; Ustinkov; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Chris Baltisberger, Malgin, Balcers; Rohrer, Grant, Schäppi; Bodenmann, Zehnder, Riedi; Sigrist.

Ajoie: Wolf (29. Ciaccio); Scheidegger, Brennan; Gelinas, Rundqvist; Fey, Fischer; Thiry, Pilet; Sciaroni, Gauthier, Audette; Hazen, Devos, Kohler; Huber, Frossard, Garessus; Macquat, Romanenghi, Arnold.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andrighetto und Meier (beide verletzt), Ajoie ohne Asselin, Bozon und Schmutz (alle verletzt).

Bern – Lausanne 4:1

Davos – Fribourg 3:4

Fribourg gewann nach dem 3:2 nach Overtime am Mittwoch gegen Lausanne auch die zweite Partie. Gottéron drehte in Davos im letzten Drittel ein 1:3 in ein 4:3.

Davos - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)

4195 Zuschauer. SR Piechaczek (GER)/Borga, Schlegel/Meusy.

Tore: 24. Walser 0:1. 33. Chris Egli (Fora) 1:1. 35. Stransky (Nussbaumer) 2:1. 39. Bristedt 3:1. 44. Bertschy (Gunderson) 3:2. 55. (54:28) DiDomenico (Schmid, Sprunger/Powerplaytor) 3:3. 55. (54:56) Sörensen (Marchon) 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Ambühl; Bertschy.

Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Näkyvä, Jung; Minder, Barandun; Schneeberger; Bristedt, Nordström, Knak; Stransky, Rasmussen, Nussbaumer; Wieser, Ambühl, Hammerer; Frehner, Chris Egli, Peltonen; Gredig.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Borgman; Gunderson, Jecker; Sutter, Dufner; Streule; Bertschy, De la Rose, DiDomenico; Sprunger, Schmid, Marchon; Binias, Walser, Jörg; Sörensen, Wallmark, Mottet.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi und Dominik Egli (beide verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Bykov (verletzt). Davos ab 58:42 ohne Torhüter.

Ambri – Rapperswil-Jona 5:2

In Abwesenheit von Roman Cervenka ist Ambri zu stark für den SCRJ. Bild: KEYSTONE

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

6361 Zuschauer. SR Tscherrig/Kohlmüller (GER), Cattaneo/Francey.

Tore: 6. (5:10) Dauphin (Kneubuehler/Powerplaytor) 1:0. 7. (6:52) Lammer 1:1. 13. Jensen (Forrer) 1:2. 33. (33:00) Terraneo (Dauphin) 2:2. 35. (34:24) Lilja (Spacek) 3:2. 56. Spacek (Pestoni) 4:2. 58. Kostner (Grassi, Douay) 5:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Grassi; Dünner.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Pezzullo; Wüthrich, Isacco Dotti; Terraneo; Pestoni, Spacek, Lilja; De Luca, Dauphin, Eggenberger; Bürgler, Landry, Kneubuehler; Grassi, Kostner, Douay; Brüschweiler.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Grossniklaus; Noreau, Maier; Baragano, Gerber; Vouardoux, Zangger; Wetter, Rask, Moy; Connolly, Schroeder, Jensen; Lammer, Albrecht, Cajka; Wick, Dünner, Forrer.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Fohrler, Zwerger und Zündel (alle verletzt).

Lugano – Biel 0:3

Der diesjährige Finalist Biel kam in Lugano zu einem 3:0-Sieg, alle drei Tore schossen die Seeländer im letzten Abschnitt.

Lugano - Biel 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

4705 Zuschauer. SR Wiegand/Urban (AUT), Obwegeser/Fuchs.

Tore: 53. Yakovenko (Rajala) 0:1. 57. Brunner (Burren, Hischier) 0:2. 59. Olofsson (Haas, Hofer) 0:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Haas.

Lugano: Koskinen; LaLeggia, Mirco Müller; Peltonen, Alatalo; Andersson, Guerra; Hausheer; Zanetti, Thürkauf, Carr; Fazzini, Marco Müller, Canonica; Verboon, Ruotsalainen, Granlund; Walker, Arcobello, Morini; Cormier.

Biel: Säteri; Yakovenko, Grossmann; Rathgeb, Pokka; Burren, Forster; Reichle, Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Brunner, Cunti, Hischier; Tanner, Schläpfer, Derungs.

Bemerkungen: Lugano ohne Joly und Wolf (beide verletzt). Lugano von 57:13 bis 58:54 ohne Torhüter.

(nih/sda)