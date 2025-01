Lara Gut-Behrami gewinnt erstmals in diesem Winter und zum 5. Mal den Super-G in Garmisch

22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel

Die härtesten Rivalinnen dürften aus Italien kommen. Gesamtweltcupleaderin Federica Brignone setzte sich in der Abfahrt mit einer Hundertselsekunde Vorsprung auf Sofia Goggia durch.

Mit Lara Gut-Behrami, die den Super-G auf diesem Hang schon vier Mal gewinnen konnte, belegte die zweitbeste Schweizerin am Samstag den fünften Platz.

In der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gestern belegte Corinne Suter den 3. Rang. Nach der Rückkehr von ihrer Verletzungspause befindet sie sich vor der WM im Aufschwung.

Out u.a.: Michelle Gisin, Joana Hählen (beide SUI), Mirjam Puchner, Cornelia Hütter, Ariane Rädler (alle AUT).

1. Lara Gut-Behrami SUI 2. Kajsa Vickhoff Lie NOR +0,35 3. Federica Brignone ITA +0,38

Weltcup-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

