freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: Runde 52 mit ZSC, Lugano und Servette im Liveticker

Liveticker

Der ZSC kämpft gegen Lugano und Servette im Fernduell ums Playoff-Heimrecht

09.03.2026, 18:4509.03.2026, 19:44

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der letzten Runde der National League ist noch eine wichtige Entscheidung offen. Genf-Servette (3./88 Punkte), die ZSC Lions (4./88) und Lugano (5./86) kämpfen darum, in den Playoff-Viertelfinals den Heimvorteil auf ihrer Seite zu haben.
  • Der Dritte trifft auf den Sechsten, der Vierte auf den Fünften, jeweils mit dem ersten und einem allenfalls entscheidenden siebten Spiel im heimischen Stadion.
  • Die Genfer und die Zürcher haben klar die besseren Karten, um sich das Heimrecht zu sichern. Sie treffen zuhause gegen Kloten (Servette) respektive auswärts in Langnau (ZSC) auf die beiden Teams, die mit dem Kopf allenfalls bereits halb in den Ferien sind, weil die Saison für sie am Montag zu Ende geht. Lugano beschliesst sein Qualifikationsprogramm zuhause gegen Zug.
  • Mit watson bist du ab 19.45 Uhr jederzeit live dabei. (abu/sda)

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Die Live-Tabelle:

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Matej Stransky verlässt den HCD – Meister jetzt und nicht später
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Pleite gegen Drittligist: Sunderland blamiert sich im FA Cup ++ Inter verliert im Derby
Der FC St. Pauli hätte einen grossen Sprung in der Tabelle machen können, gegen Eintracht Frankfurt blieb der dafür notwendige Erfolg aber aus. Nach ereignisarmen 90 Minuten trennten sich die beiden Mannschaften 0:0-Unentschieden.
Zur Story