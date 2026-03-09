Liveticker
Der ZSC kämpft gegen Lugano und Servette im Fernduell ums Playoff-Heimrecht
Das Wichtigste in Kürze:
- In der letzten Runde der National League ist noch eine wichtige Entscheidung offen. Genf-Servette (3./88 Punkte), die ZSC Lions (4./88) und Lugano (5./86) kämpfen darum, in den Playoff-Viertelfinals den Heimvorteil auf ihrer Seite zu haben.
- Der Dritte trifft auf den Sechsten, der Vierte auf den Fünften, jeweils mit dem ersten und einem allenfalls entscheidenden siebten Spiel im heimischen Stadion.
- Die Genfer und die Zürcher haben klar die besseren Karten, um sich das Heimrecht zu sichern. Sie treffen zuhause gegen Kloten (Servette) respektive auswärts in Langnau (ZSC) auf die beiden Teams, die mit dem Kopf allenfalls bereits halb in den Ferien sind, weil die Saison für sie am Montag zu Ende geht. Lugano beschliesst sein Qualifikationsprogramm zuhause gegen Zug.
- Mit watson bist du ab 19.45 Uhr jederzeit live dabei. (abu/sda)
