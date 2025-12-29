Liveticker
Nach der gestrigen Niederlage im Klassiker: Team Kanada trifft auf ausgeruhte Tschechen
- Nach dem Ende der Vorrunde geht es am Spengler Cup in Davos in die entscheidende Phase. Am Nachmittag (15.10 Uhr) misst sich Sparta Prag mit dem Team Canada. Beide Teams konnten am laufenden Turnier je ein Spiel gewinnen.
- Am Abend steht dann Gastgeber Davos im Einsatz. Der HCD trifft im zweiten Viertelfinal auf den finnischen Vertreter IFK Helsinki. Diese Partie wird um 20.15 Uhr starten.
- Als Gruppensieger direkt für die Halbfinals vom Dienstag qualifiziert sind Titelverteidiger Fribourg-Gottéron und die US Collegiate Selects. Sie verdienten sich damit einen Ruhetag. Bereits morgen geht es mit den Halbfinals weiter, bevor an Silvester das grosse Endspiel ansteht. (riz/sda)