Spengler Cup: Sparta Prag gegen Team Kanada im Stream und Ticker

Nach der gestrigen Niederlage im Klassiker: Team Kanada trifft auf ausgeruhte Tschechen

29.12.2025, 14:10
  • Nach dem Ende der Vorrunde geht es am Spengler Cup in Davos in die entscheidende Phase. Am Nachmittag (15.10 Uhr) misst sich Sparta Prag mit dem Team Canada. Beide Teams konnten am laufenden Turnier je ein Spiel gewinnen.
  • Am Abend steht dann Gastgeber Davos im Einsatz. Der HCD trifft im zweiten Viertelfinal auf den finnischen Vertreter IFK Helsinki. Diese Partie wird um 20.15 Uhr starten.
  • Als Gruppensieger direkt für die Halbfinals vom Dienstag qualifiziert sind Titelverteidiger Fribourg-Gottéron und die US Collegiate Selects. Sie verdienten sich damit einen Ruhetag. Bereits morgen geht es mit den Halbfinals weiter, bevor an Silvester das grosse Endspiel ansteht. (riz/sda)
Rast verpasst Sieg nur knapp – überragende Shiffrin gewinnt auch 5. Slalom der Saison
Camille Rast verpasst ihren dritten Weltcupsieg knapp. Die Walliserin wird im Slalom am Semmering Zweite, hauchdünn hinter Mikaela Shiffrin.
Einen Tag nach dem 2. Platz im Riesenslalom lag Rast nach dem ersten Lauf in Führung. Shiffrin belegte nur den 4. Zwischenrang, schob sich mit Laufbestzeit aber noch an den vor ihr platzierten Konkurrentinnen vorbei und gewann damit auch den fünften Slalom des Olympiawinters. Platz 3 sicherte sich die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi, die nach dem Ausfall in Courchevel zum vierten Mal in dieser Saison in die Top 3 fuhr und die Österreicherinnen Katharina Liensberger und Katharina Truppe neben das Podest verwies.
