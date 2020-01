Ski: Der Parallel-Riesenslalom der Frauen in Sestriere im Liveticker

Ein Trainer beschliesst, die Playoffs doch zu erreichen

Fast so schnell und überraschend wie Heinz Ehlers die Ordnung wiederhergestellt hat sind wohl nicht einmal Sodom und Gomorra in biblischen Zeiten untergegangen. Hat es in Langnau je einen grösseren Bandengeneral gegeben?

Es war der Anfang vom Ende. So schien es wenigstens. 19 Gegentore und bloss 7 Plustreffer in vier Partien. Vier Niederlagen de suite. 1:2 n.V gegen Davos, 4:5 n.V. in Fribourg, 1:6 gegen die ZSC Lions und nochmals 1:6 gegen den gleichen Gegner ein paar Tage später. Der Sturm ein laues Lüftchen. Die Defensive lottrig. Die Position des Trainers erschüttert wie nie seit seinem Amtsantritt. Die Kabine und auch sonst vieles ausser Kontrolle. Ein Theater um Publikumsliebling Chris DiDomenico …