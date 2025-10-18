klar
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: Lugano gegen Zürich im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Geht die Achterbahnfahrt vom FCZ weiter? Es kommt zum kniffligen Auswärtsspiel in Lugano

18.10.2025, 19:3218.10.2025, 19:32
Winterthur bleibt ohne Sieg: Basel gewinnt problemlos + Thun weiterhin Leader
  • Im Abendspiel der Super League empfängt der FC Lugano den FC Zürich. Nach der Derbyniederlage möchten die Zürcher eine Reaktion zeigen. Die Tessiner konnten das letzte Spiel vor der Natipause gegen Winterthur gewinnen.
  • Mit einem Sieg könnte der FCZ an Leader Thun dranbleiben, Lugano mit drei Punkten mit Zürich gleichziehen.
  • Bereits um 18 Uhr war Schlusslicht Winterthur beim FC Basel zu Gast und im Berner Oberland trafen Thun und Servette aufeinander.
  • Am Sonntag kommt es noch zu folgenden Partiten: Gc gegen Sion um 14 Uhr und um 16.30 Uhr noch Luzern gegen Lausanne und YB gegen St.Gallen. (riz)

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik +++ Kreml muss Yukos-Aktionäre entschädigen
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Rune wird die Swiss Indoors verpassen +++ Schwierige Aufgaben für Bernet und Wawrinka
Megroz schiesst die FCZ Frauen mit einem Viererpack zum Sieg ++ St.Gallen schlägt Luzern
Bis in die 67. Minute konnte Aussenseiter Rapperswil-Jona in Zürich von der grossen Sensation träumen. Doch dann kam der grosse Auftritt von Naomi Mégroz. Innerhalb von 23 Minuten gelang der 27-Jährigen ein Viererpack und sie schoss die Zürcherinnen quasi im Alleingang zum Sieg. Seit fast einem Jahr hatte Megroz in der Meisterschaft nicht mehr getroffen.
Zur Story