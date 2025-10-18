Liveticker
Geht die Achterbahnfahrt vom FCZ weiter? Es kommt zum kniffligen Auswärtsspiel in Lugano
- Im Abendspiel der Super League empfängt der FC Lugano den FC Zürich. Nach der Derbyniederlage möchten die Zürcher eine Reaktion zeigen. Die Tessiner konnten das letzte Spiel vor der Natipause gegen Winterthur gewinnen.
- Mit einem Sieg könnte der FCZ an Leader Thun dranbleiben, Lugano mit drei Punkten mit Zürich gleichziehen.
- Bereits um 18 Uhr war Schlusslicht Winterthur beim FC Basel zu Gast und im Berner Oberland trafen Thun und Servette aufeinander.
- Am Sonntag kommt es noch zu folgenden Partiten: Gc gegen Sion um 14 Uhr und um 16.30 Uhr noch Luzern gegen Lausanne und YB gegen St.Gallen. (riz)
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore