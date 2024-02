Europa League live: YB gegen Benfica Lissabon

Liveticker

Europa League: YB wird im Wankdorf von Sporting Lissabon gefordert

Die Young Boys, Tabellenführer der Super League, beendeten die Gruppenphase der Champions League im vergangenen Herbst auf dem dritten Platz und treffen nun in der Europa League auf Sporting Lissabon.

Die Berner haben am vergangenen Wochenende beim 3:3-Unentschieden gegen Lugano dreimal die Führung verspielt. Trotzdem befindet sich der Meister in einer bestechenden Form – nur in zwei der letzten elf Pflichtspiele ging man als Verlierer vom Platz.

Die Partie gegen Sporting Lissabon ist eine Premiere für YB – die beiden Teams haben noch nie gegeneinander gespielt. Sporting steht in der portugiesischen Liga punktgleich, aber mit einem Spiel weniger auf dem Konto auf dem zweiten Platz hinter dem Stadtrivalen Benfica.