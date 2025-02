Liveticker

Nächste Team-Kombi-Medaille? Von Allmen und Meillard wollen es den Frauen nachmachen

Das Wichtigste in Kürze:

Nach der Team-Kombination der Frauen steht die Premiere des neuen Formats für die Männer am Mittwoch im Programm.

Die Schweizer streben in Saalbach auch im dritten WM-Rennen eine Medaille an – trotz Abwesenheit von Marco Odermatt, der seinen Fokus auf den Riesenslalom vom Freitag legt.

Allen voran das Duo mit Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und Edeltechniker Loïc Meillard hat Ambitionen auf eine Spitzenplatzierung.

Zu rechnen sein wird aber auch mit den anderen drei Teams, die Swiss-Ski stellt: Tanguy Nef/Alexis Monney, Daniel Yule/Justin Murisier und Marc Rochat/Stefan Rogentin.

Der Start zur Abfahrt erfolgt um 10.00 Uhr. Der Slalom ist auf 13.15 Uhr angesetzt.

Slalom 10 Uhr | Abfahrt 13.15 Uhr

Die Startliste:

1 Muzaton/Amiez FRA

2 Seger/Read CAN

3 Sejersted/Haugan NOR

4 Schieder/Kastlunger ITA

5 Bailet/Muffat-Jeandet FRA

6 Paris/Vinatzer ITA

7 Murisier/Yule SUI

8 Bennett/Seymour USA

9 Monney/Nef SUI

10 Rogentin/Rochat SUI

11 Cochran-Siegle/Ritchie USA

12 Allegre/Noel FRA

13 Casse/Gross ITA

14 Kriechmayr/Feller AUTO

15 Von Allmen/Meillard SUI

16 Babinsky/Schwarz AUT

17 Hemetsberger/Gstrein AUT

18 Lehto/Hallberg FIN

19 Innerhofer/Della Vite ITA

20 Alphand/Rassat FRA



Ferner:

25 Jocher/Strasser GER

28 Eichberger/Raschner AUT

30 Moeller/McGrath NOR