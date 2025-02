Bei Servus TV zeigt Marco Odermatt seine neue «Frisur». Video: extern

«Wächst ja wieder nach» – Marco Odermatt zeigt seine Glatze

Mehr «Videos»

Am Sonntag rasierten sich die Schweizer Abfahrer Halbglatzen. Am Tag darauf präsentierten sich die Skistars mit etwas alltagstauglicheren Frisuren – so auch Superstar Marco Odermatt bei einem Interview mit ServusTV. Als «Etwas gewöhnungsbedürftig» betitelt er seinen neuen Look – «aber es wächst ja wieder nach».

Sportlich geht es für Odermatt am Freitag weiter. Dann steht der Riesenslalom an der WM in Saalbach an. Vielleicht fährt er ja mit Glatze zur nächsten Goldmedaille.

(hde)

Video: extern

Das könnte dich auch interessieren

Kommentatoren wegen Odi aus dem Häuschen

Video: watson/Emanuella Kälin

So wurde Odis Super-G-Siegerlauf im TV kommentiert

Video: watson/lucas zollinger

Odermatt gewinnt erneut - Kommentatoren flippen wieder aus