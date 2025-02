Loic Meillard vertritt Schweiz 1 im Slalom, Abfahrer ist sein Teamkollege. Bild: keystone

Ohne Odermatt – so sehen die Schweizer Duos in der Team-Kombination der Männer aus

Während die Team-Kombination der Frauen noch läuft, hat der schweizerische Skiverband Swiss-Ski auch die Aufgebote für die Team-Kombination der Männer bekanntgegeben.

Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen bildet ein Duo mit dem Spitzen-Slalomfahrer Loïc Meillard. Bronzegewinner Alexis Monney spannt mit Tanguy Nef zusammen. Justin Murisier und Daniel Yule bilden ein Team. Das letzte Schweizer Duo sind Stefan Rogentin und Marc Rochat.

Grosser Abwesender bei der Premiere des Formats bei den Männern ist Marco Odermatt. Der Super-G-Weltmeister erklärte bereits am Montagabend gegenüber «ServusTV», dass der Riesenslalom am Freitag für ihn «höhere Priorität» habe. Statt an der Team-Kombination «wieder viel Energie zu brauchen» werde er sich auf das Riesenslalom-Training konzentrieren. In der Basisdisziplin geht der 27-jährige Nidwaldner als Titelverteidiger an den Start.

Auch Österreich hat starke Duos am Start. Abfahrts-Silbergewinner Vincent Kriechmayr spannt mit dem schnellen, aber auch inkonstanten Slalom-Crack Manuel Feller an den Start. Daniel Hemetsberger bildet ein Duo mit Faboi Gstrein. Die weiteren Teams von Ski AUstria sind Stefan Babinksy und Marco Schwarz sowie Stefan Eichberger und Dominik Raschner.

Deutschland schickt indes nur ein Team ins Rennen: Abfahrer Romed Baumann fährt gemeinsam mit Slalom-Ass Linus Strasser. (abu/sda)