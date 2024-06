EM 2024 live: Österreich gegen Frankreich – das Spiel in Ticker und TV

Das wäre auch heute schon ein Erfolg gegen das mit Weltstars gespickte Team. Für Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Co. zählt jedoch nur der Sieg. Zumal in der Todesgruppe, in welcher die Niederlande am Sonntagnachmittag mit einem 2:1-Sieg gegen Polen bereits vorgelegt hat, jeder Punkt zählen könnte.

In der Qualifikation unterlag Österreich in acht Partien nur einmal knapp 2:3 gegen Belgien, in den Testspielen bezwang es unter anderem Deutschland (2:0) und die Türkei (6:1). Nun soll im ersten EM-Spiel auch Topfavorit Frankreich geärgert werden. Vor zwei Jahren trafen die Ösis und die «Bleus» in der Nations League aufeinander, wobei Frankreich sein Heimspiel 2:0 gewann, in Wien knüpfte der Gastgeber dem Favoriten aber einen Punkt ab.

Only in Switzerland – 14 (absurde) Dinge, die es so vermutlich nur in der Schweiz gibt

3 Gründe für ein österreichisches Halleluja an der EM

Dass eine Nation an einer EM alle überrascht, kommt ab und zu vor – 2016 gelang dies Island, 2021 Dänemark. Mit Österreich startet heute ein Team in die EM, dem viele zutrauen, zum ersten Mal in der Geschichte in einen EM-Viertelfinal vorzustossen. Einen grossen Anteil an den grossen Hoffnungen hat dabei der Trainer.

So gross wie an der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft in Deutschland waren die Hoffnungen in das Nationalteam bei unseren österreichischen Nachbarn schon lange nicht mehr. Das Team, das sich zum letzten Mal im Jahr 1998 für eine WM-Endrunde qualifiziert hat, ist seit dem Heim-Turnier in der Schweiz und Österreich im Jahr 2008 zwar wieder regelmässig an der EM vertreten, nach der Vorrunde ist aber in der Regel jeweils Schluss.