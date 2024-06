Marin feiert seinen Treffer zu Rumäniens 2:0. Bild: keystone

Rumänien im Rausch als wäre 1994 – klarer Sieg gegen die Ukraine

Die Ukraine startet mit einer deutlichen Niederlage in die EM. Das Team von Trainer Sergej Rebrow, das dem russischen Angriffskrieg in der Heimat trotzen will, unterliegt Rumänien 0:3.

Mehr «Sport»

Ausgerechnet dem Champions-League-Sieger in den Reihen der Ukrainer unterliefen die entscheidenden Fehler. Andrej Lunin, Goalie von Real Madrid, verschuldete nach einer halben Stunde mit einem missratenen Befreiungsschlag das 0:1 und liess zu Beginn der zweiten Halbzeit einen haltbaren Schuss aus grosser Distanz zum 0:2 passieren.

Die Ukraine patzt im Aufbau, Stanciu nutzt die Fehler zur rumänischen 1:0-Führung. Video: SRF

Torschütze des ersten Treffers war Nicolae Stanciu mit einem sehenswerten Schuss ins hohe Eck aus 18 Metern Entfernung. Den zweiten erzielte Razvan Marin aus noch grösserer Distanz, für das 3:0 war Denis Dragus zuständig. Zwei der drei Tore bereitete Dennis Man vor.

Doppelschlag: Die Tore zum 2:0 und 3:0. Video: SRF

Rumänisches Bollwerk

Die Rumänen agierten deutlich energischer und zielführender. Gegen das Bollwerk um Tottenhams Verteidiger Radu Dragusin, das in der Qualifikation in der Schweizer Gruppe in zehn Spielen nur fünf Gegentore kassierte und Platz 1 belegte, konnte die Ukraine ihr Potenzial in der Offensive um Toptalent Georgi Sudakow, Starspieler Michailo Mudryk und La-Liga-Torschützenkönig Artem Dowbyk kaum einmal ausspielen. Erst in den Schlussminuten kam die unterlegene Mannschaft von Rebrow zu zwei richtigen Torchancen.

Wollen die Ukrainer die K.o.-Phase wie 2021 trotz einer Auftaktniederlage noch erreichen, ist im zweiten Spiel am Freitag gegen die Slowakei eine Steigerung nötig.

Rumänien – Ukraine 3:0 (1:0)

München. - 66'000 Zuschauer. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 29. Stanciu 1:0. 53. Razvan Marin 2:0. 57. Dragus 3:0.

Rumänien: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marius Marin (75. Rus); Man (62. Hagi), Razvan Marin, Stanciu (87. Racovitan), Coman (62. Mihaila); Dragus (75. Puscas).

Ukraine: Lunin: Konoplja (72. Tymtschyk), Sabarni, Matwijenko, Sintschenko; Stepanenko (62. Braschko), Schaparenko (62. Jaremtschuk); Zygankow (62. Jarmolenko), Sudakow (83. Malinowksi), Mudryk; Dowbyk.

Bemerkungen: Verwarnungen: 67. Konoplja, 79. Razvan Marin. (ram/sda)